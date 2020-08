Vitória por W.0. põe time irlandês na eliminatória da Champions 2020/21 Fase preliminar é encerrada em Nyon sem o jogo final entre Linfield e Drita. Este último, campeão de Kosovo teve dois casos diagnosticados de Covid e entrou em quarentena

A Liga dos Campeões 2019/20 está pegando fogo com os jogos da quartas de final sendo realizados em Lisboa. Porém, o que pouca gente sabe é que a edição 2020/21 já começou e teve a sua primeira fase de classificação, chamada rodada preliminar, encerrada nesta quarta-feira com W.0.

A competição foi realizada em Nyon, na Suíça. O que ocorreu foi que o campeão de Kosovo, Drita FC, teve diagnosticado vários casos de Covid no seu elenco e, por causa disso, a entidade achou por bem eliminar a equipe que faria a decisão da única vaga em jogo para a primeira pré-eliminatória contra o Linfeld, da Irlanda do Norte.

– Tendo em conta que um segundo jogador infectado esteve em contato com outros elementos da delegação do Drita nos últimos dias, as autoridades de saúde da Suíça optaram por colocar em quarentena toda a equipa do Kosovo. Desta forma, o jogo não foi realizado – disse a Uefa em nota oficial.

Esta partida deveria ter sido realizada na terça-feira e, nesta quarta-feira, a UEFA oficializou a vitória do Linfield, por W.0. Sendo assim, este último se qualificou para enfrentar o Legia Varsóvia (POL) na próxima fase da Champions.

Esta primeira fase começou no dia 8. O Linfiend venceu o Tre Fiori (campeão de San Marino) por 2 a 0. Já o Drita, passou pelo Escaldes (campeão de Andorra) por 2 a 1.

A primeira fase pré-eliminatória será disputada em jogo único nos dias 18 e 19 de agosto. Serão 34 equipes em busca das 17 vagas para a segunda pre-eliminatória. O Celtic (nove vezes seguidas campeão da Escócia) e o Ferencvaros (campeão Hungaro) são alguns dos clubes tradicionais que estarão disputando esta fase.

