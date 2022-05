Vitória perde para o Botafogo-PB no Barradão e segue na zona de degola da Série C

O Vitória continua capengando na Série C do Brasileiro. Nesta quarta-feira à noite, mesmo atuando no Barradão, em Salvador, perdeu para o time alternativo do Botafogo-PB por 1 a 0, no fechamento da sexta rodada. Não conseguiu a terceira vitória consecutiva, freando a sua reação.

A derrota segurou o time baiano na zona de rebaixamento, com quatro pontos em 18º lugar. O time paraibano subiu para a vice-liderança, com 12 pontos, um atrás do líder Mirassol. Quase cinco mil torcedores foram ao estádio e vaiaram o time ao término do jogo.





O detalhe é que o time paraibano usou vários reservas porque no sábado vai decidir o título estadual com o rival Campinense, que já venceu o primeiro jogo por 2 a 1, em João Pessoa (PB), podendo agora decidir em casa, no Amigão, em Campina Grande, jogando pelo empate.

O gol da vitória do Botafogo saiu aos 20 segundos do segundo tempo, com Adilson Bahia, num lance polêmico. Nádson cobrou uma falta rápido e fez o passe para Bahia que, sozinho, mandou para as redes.

No Estádio Amigão, Campinense-PB e Ypiranga-RS empataram sem gols. Melhor para o visitante que, agora, com nove pontos, está no 12º lugar. O time paraibano tem oito pontos, em 14º lugar.

No final de semana será disputada a sétima rodada. A competição desta temporada teve o regulamento alterado. Os 20 participantes jogam em turno único e os oito melhores avançam para a segunda fase. Os quatro piores serão rebaixados para a Série D.

Confira os jogos da 6.ª rodada da Série C:

Altos-PI 0 x 1 Atlético-CE

Botafogo-SP 2 x 0 ABC-RN

Floresta-CE 0 x 1 Manaus-AM

Figueirense-SC 2 x 1 Aparecidense-GO

Remo-PA 3 x 1 Mirassol-SP

Volta Redonda-RJ 3 x 1 Brasil-RS

São José-RS 2 x 0 Paysandu-PA

Campinense-PB 0 x 0 Ypiranga-RS

Vitória-BA 0 x 1 Botafogo-PB