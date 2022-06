Vitória no Sul foi a primeira do Santos como visitante no Brasileirão Equipe de Bustos na próxima rodada receberá o Red Bull Bragantino em casa

Na noite da última terça-feira, o Santos venceu o Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do Peixe como visitante no Brasileirão. Com o triunfo, a equipe de Bustos também quebrou o jejum de vitórias, uma vez que o time estava há seis jogos sem vencer na competição. Vencer de virada então, como foi em Caxias, o tabu era ainda maior.





A última vitória de virada do Alvinegro tinha sido contra o Água Santa, na Vila Belmiro, pelo Paulista. No entanto, a última virada como visitante foi contra o Corinthians, na Neo Química Arena, também pelo estadual.

Na temporada, o Santos tem um retrospecto muito ruim fora de casa. São apenas quatro vitórias (Salgueiro, Corinthians, Universidad Católica e Juventude) de dezoito jogos como visitante. Foram ainda outros oito empates e seis derrotas, um aproveitamento de 37%.

Desde a chegada de Fabián Bustos, foram apenas duas vitórias (Católica e Juventude) de treze jogos fora, sendo outros seis empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 30%.

Confira os jogos do Santos fora de casa na temporada:

(E) Internacional de Limeira – Paulista

(V) Corinthians – Paulista

(E) Guarani – Paulista

(D) Mirassol – Paulista

(V) Salgueiro – Copa do Brasil

– Era Bustos

(E) Fluminense-PI – Copa do Brasil

(D) Palmeiras – Paulista

(E) Ferroviária – Paulista

(D) Banfield – Sul-americana

(E) Fluminense – Brasileiro

(D) Coritiba – Copa do Brasil

(E) La Calera – Sul-americana

(D) São Paulo – Brasileiro

(V) Católica – Sul-americana

(D) Goiás – Brasileiro

(E) Athletico-PR – Brasileiro

(E) Atlético-MG – Brasileiro

(V) Juventude – Brasileiro

