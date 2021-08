Vitória na Vila Belmiro pode levar o Corinthians a marca rara na casa do Santos; entenda Timão não emplaca dois triunfos seguidos no estádio do Peixe há quase 20 anos e não bate os santistas no Urbano Caldeira duas vezes na mesma temporada há 35 anos

O Corinthians tenta voltar a vencer o Santos na Vila Belmiro por duas vezes consecutivas após 19 anos. A última vez que isso aconteceu foi no dia 28 de outubro 2001, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

>> Baixe o novo app de resultados no LANCE!

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

E MAIS:

O Timão estava há quase sete anos sem vencer o Peixe, no estádio do adversário, mas quebrou o jejum no último dia 25 de abril, quando levou o Clássico Alvinegro pela oitava rodada da primeira fase do Paulistão. Agora, o Time do Povo tenta emplacar o segundo triunfo seguido na casa do rival, neste domingo (8), às 16h, pela 15ª rodada do Brasileirão deste ano.

Na última vez que o Corinthians venceu o Santos em dois jogos consecutivas na Vila, as partidas aconteceram tiveram dois anos de diferença. O primeiro dos dois duelos foi no dia 13 de outubro de 1999, pela 15ª rodada do Brasileirão. Depois disso, o Clássico Alvinegro aconteceu cinco vezes, uma apenas com mando santista, mas com a partida levada para o estádio do Morumbi, até a nova vitória do Timão, em 2001.

Portanto, caso o Corinthians bata o Peixe neste fim de semana, será a primeira vez em 35 anos que os corintianos conquistarão duas vitórias no estádio Urbano Caldeira na mesma temporada. Em 1986, o Corinthians venceu por 2 a 0, na Vila, no dia 19 de janeiro, pelo Torneio Internacional de Verão, já no dia 26 de julho conquistou um triunfo pelo mesmo placar foi pelo Campeonato Paulista.

O ano de 2021 pode ser apenas o terceiro em que o Time do Povo vence o Santos na Vila Belmiro mais uma vez. Além de 1986, as outras oportunidades foram em 1934 e 1952.

Segundo o retrospecto corintiano, o Corinthians venceu 36 vezes o Peixe na Vila Belmiro, sendo derrotado em 52 oportunidades e 23 empates, em 111 jogos.

No total, o Clássico Alvinegro aconteceu 340 vezes, com 133 triunfos corintianos, 109 santistas e 98 empates.

Veja também