Vitória marca no último minuto e vence o Internacional

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2024 - 19:20

O Vitória derrotou o Internacional, neste domingo, 16, com um gol de pênalti no último lance, em partida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão.

O placar foi aberto pelo volante Willian Oliveira, após passe de Alerrandro, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Wesley recebeu cara a cara com o goleiro, driblou e deixou tudo igual.

Já nos acréscimos, Allario chutou, a bola acertou Willian Oliveira e os jogadores pediram toque de mão. Após análise do VAR, o juíz marcou penalidade. Wagner Leonardo cobrou e converteu, dando o triunfo pro Vitória.

Ficha técnica

Vitória 2 x 1 Internacional

Local: Barradão, em Salvador (BA)Data/Hora: 16/6/2024, às 16h (de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Rosa de OliveiraCartões amarelos: Willian Lepo (VIT); Matheus Dias, Vitão, Bruno Henrique, Alario (INT)Gols: Willian Oliveira, aos 7’/1ºT (1-0); Wesley, aos 36’/2ºT (1-1); Wagner Leonardo, aos 56’/2ºT (2-1)

Vitória: Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Eryc Castillo); Luan Vinícius (Zé Hugo), Willian Oliveira e Léo Naldi; Matheuzinho (Jean Mota), Osvaldo (PK) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Thiago Carpini.

Internacional: Fabrício, Hugo Mallo, Vitão (Bustos), Mercado e Robert Renan; Thiago Maia, Matheus Dias (Bruno Henrique) e Aránguiz (Gabriel Carvalho); Wanderson (Wesley), Hyoran (Gustavo Prado) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.