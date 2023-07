Vitória ganha da Chapecoense com gol no fim e leva título simbólico do 1º turno da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 21:33 Compartilhe

Foi com emoção que o Vitória conquistou os três pontos contra a Chapecoense e terminou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro na liderança. Nesta segunda-feira à noite, o time nordestino venceu os catarinenses por 1 a 0, com gol de Léo Gamalho, aos 42 minutos da segunda etapa, no Barradão, pela 19ª rodada.

Com o resultado, o Vitória terminou o primeiro turno na ponta, com 37 pontos. O título simbólico é um grande passo para o clube conquistar o acesso à elite nacional, onde não frequenta desde 2018. Já a Chapecoense continua na zona de rebaixamento, em 17º, com 18 pontos.

A primeira etapa foi movimentada. As duas equipes iniciaram se estudando bastante, priorizando mais a posse da bola. O Vitória tinha mais o controle das ações, chegava em jogadas de linha de fundo e em cobranças de escanteio, armas da equipe. Já a Chapecoense era mais defensiva, mas quando subia ao ataque era efetiva e chegava com mais perigo.

O Vitória não conseguia se impor no ataque e teve um baque quando perdeu o atacante Osvaldo, por lesão. Emoção mesmo ficou para a reta final. Felipe Albuquerque pegou o rebote e mandou na trave esquerda do goleiro Lucas Arcanjo quase marcando para o visitante. O Vitória respondeu com outra bola na trave, desta vez com Yan Souto. Airton ainda defendeu a bola.

No segundo tempo, o Vitória voltou mais concentrado e por pouco Léo Gamalho não marca um golaço de bicicleta, defendido por Airton. O lance animou os donos da casa, que começaram a se impor ofensivamente. Rodrigo Andrade ergueu a bola na área e Yan Souto desperdiçou grande chance, cabeceando por cima. A Chapecoense se manteve priorizando a marcação e não conseguiu explorar os espaços como na primeira etapa.

O Vitória, pressionando o adversário no campo de ataque, pecava no último passe e em cruzamentos que não davam resultado. A Chapecoense teve a chance de ouro aos 40 minutos, com Bruno Nazário. O atacante aproveitou a falha da defesa, driblou o goleiro, mas isolou a bola. Acabou castigada. Aos 42, Railan cruzou e Léo Gamalho cabeceou para o fundo das redes, para decretar a vitória e a festa da torcida rubro-negra.

Pelo início do returno o Vitória volta a campo no domingo, às 18 horas, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já a Chapecoense atua no sábado, às 11 horas, quando recebe o Mirassol, na Arena Condá, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 CHAPECOENSE

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Yan Souto (Zé Hugo), Camutanga e Wagner Leonardo; Railan, Dudu, Gegê (Rodrigo Andrade) e Felipe Vieira (Marcelo); Oswaldo (Léo Gamalho), Wellington Nem (Matheuzinho) e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

CHAPECOENSE – Airton; Rodrigo Freitas (Douglas Borel), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Felipe Albuquerque; Dudu Vieira (João Igor), Giovanni Pavani, Bruno Nazário, Marco Antônio (Marcinho) e Cristiano (Rafael Ribeiro); Kayke (Maxwell). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL – Léo Gamalho, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS – Camutanga, Yan Souto e Léo Gamalho (Vitória); Rodrigo Freitas, Marcinho e Cristiano (Chapecoense).

RENDA – R$ 550.493,00.

PÚBLICO – 24.189 presentes.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).





