Vitória ganha a terceira seguida e Brasil de Pelotas goleia; Confira os resultados de domingo da Série C Com o resultado, Vitória subiu três posições e encostou na zona de classificação

Cinco jogos foram realizados neste domingo de parte da 15ª rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Destaque para o triunfo do Vitória pelo placar de 1 a 0 diante do Paysandu. Outro resultado que chamou a atenção foi a goleada de 4 a 1 do Brasil de Pelotas sobre o Atlético-CE, no confronto dos times que estão na rabeira da competição. A rodada da Série C será completada amanhã com o jogo entre Manaus x Volta Redonda. A seguir, confira o resumo dos jogos deste domingo:

BRASIL DE PELOTAS 4 X 1 ATLÉTICO-CE

O Brasil de Pelotas atropelou o Atlético-CE no jogo dos rabeiras do Campeonato, em partida realizada no estádio Bento Freitas, em Pelotas. A vitória do Xavante começou a ser construído ainda na etapa inicial quando Thiago Santos abriu o placar. Pouco depois, Rafael Castro fez o segundo e Thiago Santos voltou a marcar e aumentou ainda mais a vantagem. Com 3 a 0 no placar, Só restava as Águias se lançarem ao ataque para diminuir o prejuízo. Deu certo! Iury Tanque diminuiu em cobrança de pênalti no início da etapa complementar. No entanto, o Xavante está em tarde iluminada e conseguiu o 4º gol, já no fim da etapa complementar, gol marcado por Carvalheira. Um episódio lamentável ocorreu durante a partida. Zé Carlos, lateral-esquerdo do Atlético-CE, alegou para arbitragem ter sofrido ofensas racistas da torcida do Brasil de Pelotas. O torcedor que teria feito as ofensas foi identificado e retirado do estádio pela Polícia Militar. Após o ocorrido, toda vez que Zé Carlos tocava na bola, a torcida vaiava o jogador. Ele acabou sendo substituído e saiu chorando.

VITÓRIA 1 X 0 PAYSANDU

Após passar por um momento difícil no Campeonato Brasileiro da Série C, o Vitória vem se recuperando na competição e conseguiu emplacar seu terceiro triunfo consecutivo na competição ao bater o Paysandu, no estádio do Barradão, em Salvador, pelo placar de 1 a 0, em gol marcado por Luidy, aos 16 minutos da etapa complementar. Com o resultado, o Leão subiu na classificação e encostou no G-8. Mesmo derrotado, o Papão permaneceu ocupando a vice-liderança.

APARECIDENSE 2 X 1 ALTOS-PI

No Aníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), o Aparecidense venceu o Altos-PI pelo placar de 2 a 1. O Camaleão abriu o placar ainda na primeira etapa, em gol marcado por Robert, aos 33 minutos. No segundo tempo, o Aparecidense não demorou a ampliar. Aos 10, Felipe Menezes foi lá e fez: 2 a 0. O Altos bem que tentou descontar com Manoel, aos 24. O time piauiense ainda pressionou em busca do empate e chegou a acertar trave do gol adversário, mas não conseguiu o empate.

CONFIANÇA 1 x 0 SÃO JOSÉ-RS

O Confiança bateu o São José-RS pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Batistão, em Aracaju. Com o resultado, os Sergipanos conseguiram deixar a zona de rebaixamento. A vitória do time Azulino veio em gol anotado por Raphael, aos 27 minutos da etapa complementar.



REMO 2 x 0 ABC

No estádio Benão, em Belém, o Remo venceu o ABC pelo placar de 2 a 0 e, assim como o Vitória, saltou na classificação e colou na G-8. A vitória do Leão começou a ser construída ainda no início da primeira etapa, quando, aos 9 minutos, Paulinho Curuá, abriu o marcador. O gol que selou a vitória do Remo foi anotado por Brenner, aos 19 da etapa complementar.

