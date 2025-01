O presidente da Croácia, Zoran Milanovic, está a caminho de uma vitória esmagadora no segundo turno das eleições presidenciais deste domingo (12), com 77,8% dos votos, de acordo com as primeiras pesquisas de boca de urna.

De acordo com essas pesquisas, Milanovic, que por pouco não conseguiu a vitória no primeiro turno, estaria bem à frente de Dragan Primorac, o candidato do partido conservador HDZ, que obteria apenas 22% dos votos.

