Vitória enfrenta Red Bull Bragantino para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão

Podendo deixar a zona de rebaixamento em caso de triunfo, o Vitória enfrenta um concorrente direto contra a queda à Série B, o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 16h, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vitória vem de dois tropeços consecutivos, o último foi o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena MRV. É o 18.º colocado, com 29 pontos, três atrás do Corinthians, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, não vence há quatro jogos e precisa quebrar a série negativa para não se aproximar do descenso. O time paulista tem 34 pontos e pode ficar ameaçado com um novo tropeço.

No retrospecto, o Red Bull Bragantino leva vantagem sobre o Vitória. Eles se enfrentaram em 20 oportunidades, com dez triunfos do time paulista, oito derrotas e dois empates. A última vez que o clube baiano venceu o rival em casa foi em 2018.

No Vitória, a novidade é o volante Filipe Machado, que cumpriu suspensão automática. Com isso, Luan Santos e Willian Oliveira brigam por uma posição entre os titulares neste sábado. Por pertencer ao Red Bull Bragantino, Alerrandro também está fora.

O time baiano também tem uma longa lista de desfalques por lesão, incluindo o zagueiro Camutanga e o atacante Osvaldo, que só voltam em 2025. Caio Vinícius, Pk, Gabriel Santiago e Willian Lepo estão no departamento médico e não devem estar à disposição do técnico Thiago Carpini.

“A torcida vai ajudar bastante a gente. Eu convoco toda a torcida, porque vamos precisar dentro de casa. Estamos com o objetivo de buscar os seis pontos nos próximos jogos dentro de casa e se Deus quiser vamos conquistar esses pontos”, disse Janderson.

No Red Bull Bragantino, o principal desfalque é o goleiro Cleiton, suspenso pelo acúmulo de cartões. Fabrício deve ser o substituto. Expulso contra o Palmeiras, o zagueiro Lucas Cunha também está fora. Como vinha sendo reserva, não afetará a estrutura do time.

O atacante Eduardo Sasha também está suspenso. Cavaleiro é o principal candidato para suprir a ausência do artilheiro, mas Arthur Sousa também é uma opção. Por outro lado, o lateral Guilherme e o meia Juninho Capixaba voltaram a treinar nos últimos dias e podem aparecer entre os relacionados.

“A cobrança da torcida, para mim, é algo natural. Não é fácil. Acho isso legal. Acho que a torcida deveria jogar junto com o jogador. Se tiver que estar na porta para reclamar, pode falar o que quiser. Isso é bom para a gente. Acho que às vezes a gente fica aqui, jogador, a gente sente falta um pouco da torcida”, disse Jadsom Silva.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X RED BULL BRAGANTINO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira (Luan Vinícius), Filipe Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Edu), Everaldo e Janderson.

RED BULL BRAGANTINO – Fabrício; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Cavaleiro e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).