Vitória enfrenta o Guarani, em Campinas, de olho na liderança da Série B

Um dos favoritos ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória tenta dar uma resposta após a derrota para o Criciúma, por 1 a 0, dentro do Barradão, em Salvador. O time baiano enfrenta o Guarani, neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A 13ª rodada também terá confrontos entre Mirassol e ABC, e Sampaio Corrêa e Ceará.

Há seis jogos sem vencer, o time campineiro precisa vencer para seguir brigando pela parte de cima da tabela. Hoje, tem 16 pontos, contra 25 dos baianos. Na última rodada, o Guarani empatou com o Vila Nova por 0 a 0. Agora vai estrear o técnico Umberto Louzer, ex-CRB, que ocupou o lugar de Bruno Pivetti.

Com 22 pontos, uma das surpresas da competição, o Mirassol enfrenta o ABC no Estádio José Maria de Campos Maia. O time paulista mira o G-4, diferente do ABC, que é o lanterna. O time potiguar, que só venceu uma partida até aqui, tem mero seis pontos e vem de quatro tropeços consecutivos.

O Ceará, que vem de derrota para o CRB por 3 a 1, busca a reabilitação diante do Sampaio Corrêa. O time cearense tem 19 pontos, contra 15 de seu rival, que, na última rodada, perdeu para o Novorizontino por 1 a 0.

CONFIRA OS JOGOS DA 13.ª RODADA:

DOMINGO

11h

Mirassol x ABC

15h30

Sampaio Corrêa x Ceará

18h

Guarani x Vitória

