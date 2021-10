Vitória encerra jejum de 7 jogos e fica a 3 pontos de deixar a degola da Série B

O Vitória encerrou dois tabus nesta terça-feira ao surpreender o Sampaio Corrêa, em pleno estádio Castelão, em São Luís, pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo baiano por 1 a 0 foi o primeiro após sete jogos – quatro derrotas e três empates – e o gol de Eduardo foi o primeiro após três partidas como visitante.

Apesar das boas notícias, o time do técnico Wagner Lopes segue na zona de rebaixamento, no 18.º lugar com 29 pontos, a três de deixar a degola. O Sampaio Corrêa, por sua vez, perdeu a chance de diminuir a diferença para o G-4 – a zona de acesso – e se manteve no meio da tabela de classificação, na 10.ª colocação com 40 pontos.

O Vitória foi certeiro em sua chegada no primeiro tempo. Logo aos 4 minutos, Eduardo cobrou falta rasteiro, a bola desviou em Baraka e enganou Luiz Daniel. O Sampaio Corrêa, enquanto isso, pediu pênalti aos 37, após Marcinho cair na área, mas o árbitro catarinense Luiz Augusto Silveira Tisne nada marcou.

O segundo tempo foi ainda pior. A primeira chance surgiu apenas aos 33 minutos. Pimentinha fez boa jogada e, já dentro da área, cruzou, mas Léo Artur errou o alvo, por cima do gol. Aos 49, Pimentinha mandou na medida para Jean Silva, que cabeceou por cima e perdeu outra boa chance. Os dois técnicos bem que mexeram em seus times, mas de nada adiantou e o placar não se alterou.

Na 31.ª rodada, o Sampaio Corrêa voltará a campo apenas na próxima terça-feira, quando visitará o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 21h30. No sábado, dia 23, o Vitória receberá o Brasil-RS, às 16h30, no estádio Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 1 VITÓRIA

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Watson, Allan, Nilson Júnior e Alyson (Mascarenhas); Eloir, Márcio Araújo (Léo Artur), Baraka (Jean Silva) e Nadson (Ferreira); Pimentinha e Ciel (Jackson). Técnico: Felipe Surian.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Van, Mateus Moares, Wallace Reis e Roberto; João Pedro, Bruno Oliveira (Cedric) e Eduardo (Caíque Souza); Fabinho, Marcinho (David) e Manoel (Samuel). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS – Eduardo, aos 4 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Surian, Alyson e Ciel (Sampaio Corrêa); Manoel, Bruno Oliveira e Lucas Arcanjo (Vitória).

ÁRBITRO – Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

RENDA – R$ 37.305,00.







PÚBLICO – 3.720 torcedores.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

