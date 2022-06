Vitória e Remo perdem em casa e Mirassol volta a vencer; Confira os resultados de domingo da Série C Com a vitória, Mirassol assumiu isoladamente a liderança da Série C

Neste domingo (19), foi realizada parte da 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Destaque para as derrotas em casa do Vitória e do Remo e do triunfo do Mirassol, que voltou a vencer e assumiu a liderança isolada da competição. Confira o resumo dos jogos deste domingo:





MIRASSOL 2 X 1 SÃO JOSÉ

No estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, São Paulo, o Mirassol venceu o São José pelo placar de 2 a 1 e de virada. Aos 22 minutos, Jadson abriu o placar para o Zeca ainda no primeiro tempo. No fim do primeiro tempo, o Leão conseguiu empatar com gol de Camilo. O gol da vitória do Mirassol saiu aos 23 minutos, após gol de Osman.

BOTAFOGO-PB 2 X 0 ATLÉTICO-CE

No estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, o Botafogo-PB voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A vitória do Belo começou a ser construída ainda no início do primeiro com o gol de Gustavo Coutinho, em belo arremate. O gol que sacramentou a vitória saiu aos 37 minutos da etapa complementar e foi marcado por Gabriel Piu.

VITÓRIA 0 X 1 BOTAFOGO-SP

No estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, o Botafogo-SP arrancou um triunfo dramático contra o Vitória-BA pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O gol que decretou a vitória do Pantera veio aos 44 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Marcel cabeceou e marcou o gol que garantiu os três pontos para o time paulista.

REMO 1 X 2 ALTOS-PI

No estádio Baenão, em Belém, no Pará, o Altos-PI surpreendeu o Remo e venceu o time paraense pelo placar de 2 a 1. O Remo fez um bom primeiro tempo e com justiça abriu o placar, gol de Fernandinho. Na etapa complementar, tudo mudou. O Altos-PI voltou determinado, pressionou o time paraense durante todo o segundo tempo e conseguiu, no fim da partida, virar o jogo. Gols de Lucas Souza, aos 45, e Ramon, aos 49.

