Vitória e Novorizontino fazem duelo direto pelo G-4 da Série B

Dois jogos encerram no domingo a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e são duelos que visam o G-4 – zona de acesso – da competição. Medindo forças, Vitória e Novorizontino, que já brigaram pela liderança algumas rodadas atrás, agora brigam pelo o ingresso no G-4, a partir das 18h, no Barradão, em Salvador (BA).

Após uma sequência de sete vitórias consecutivas, o Novorizontino não vence há três rodadas e aparece, em quarto lugar no início da rodada, com 30 pontos. Já o Vitória, que iniciou o campeonato na liderança, iniciou a 17ª rodada na quinta posição, com 28, e não vence há dois jogos.

No outro jogo do domingo, marcado para as 15h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista, Mirassol e Ceará duelam para estarem próximos ao G-4.

Devido as condições climáticas, que impossibilitaram Avaí e Chapecoense de viajarem, para os duelos contra CRB e Botafogo-SP, respectivamente, foram adiadas e novas datas ainda serão anunciadas pela CBF.

CONFIRA OS JOGOS DA 17ª RODADA:

DOMINGO

15h30

Mirassol-SP x Ceará-CE

18h

Vitória-BA x Novorizontino-SP

ADIADOS

Botafogo-SP x Chapecoense-SC

CRB-AL x Avaí-SC

