Vitória e Guarani empatam e seguem próximos da zona do rebaixamento na Série B

Fechando a 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória e Guarani ficaram no empate por 1 a 1 no Barradão, nesta quinta-feira, em Salvador, resultado que mantém os dois times próximos da zona do rebaixamento.

O time da casa soma 20 pontos e está na 13.ª colocação, com dois pontos a mais do que o 15.º Guarani. O time de Campinas só não está dentro do Z4 porque tem um saldo de gols superior ao do Figueirense (-4 a -5). Cruzeiro, com 16, Botafogo-SP, com 14, e Oeste, com 7, completam as quatro últimas posições.

O Vitória já saiu na frente no primeiro lance de ataque. Aos oito minutos, Léo Ceará recebeu de João Victor e foi derrubado dentro da área. O árbitro paraibano Wagner Reway deu pênalti e o próprio Léo Ceará cobrou com categoria para abrir o placar.

O Guarani teve algumas chances de empatar ainda na primeira etapa, como em chute de Lucas Crispim que parou em defesa do goleiro Ronaldo ou em tentativa de gol olímpico de Giovanny.

O empate, no entanto, só saiu no segundo tempo. Aos 34 minutos, Arthur Rezende arriscou para o gol e Rafael Costa desviou, enganando Ronaldo. O centroavante do Guarani se machucou no lance e nem conseguiu comemorar.

Nos minutos finais, o lateral-esquerdo Thiago Carleto ainda foi expulso por cometer falta dura em Arthur Rezende, deixando o Vitória com um a menos, mas não houve tempo para a virada.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 18.ª rodada da Série B. O Guarani recebe o Avaí no Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto o Vitória enfrenta o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 1 GUARANI

VITÓRIA – Ronaldo; Leandro Silva, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Lucas Cândido e Marcelinho (Juninho Quixadá); Ewandro (Rodrigo Porto), Léo Ceará (Caicedo) e Alisson Farias (Mateusinho). Técnico: Eduardo Barroca.

GUARANI – Gabriel; Pablo, Wálber, Didi (Romércio) e Erick Daltro; Bruno Silva, Eduardo Person (Arthur Rezende) e Lucas Crispim; Renanzinho, Júnior Todinho (Rafael Costa) e Giovanny (Eliel). Técnico: Felipe Conceição.

GOLS – Léo Ceará, aos 8 minutos do primeiro tempo; Rafael Costa, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner Reway (PB).

CARTÕES AMARELOS – Thiago Carleto, Lucas Cândido, Rodrigo Porto, Léo Ceará e Alisson Farias (Vitória); Wálber e Eliel (Guarani).

CARTÃO VERMELHO – Thiago Carleto (Vitória).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).

