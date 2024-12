Vitória e Grêmio empatam em duelo direto na busca por vaga na Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2024 - 22:21 Para compartilhar:

O Grêmio perdeu a chance de se garantir matematicamente na Copa Sul-Americana de 2025. Depois de abrir o placar com João Pedro ainda no primeiro tempo, nesta quarta-feira, acabou cedendo o empate para o Vitória, por 1 a 1, fora de casa, no estádio Barradão, em Salvador, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.

O resultado, para o adversário, porém foi positivo, já que praticamente se garantiu no torneio internacional com os demais resultados da rodada. O Vitória, que conquistou sete vitórias neste returno, está com 46 pontos e encerra sua campanha no Brasileirão no próximo domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. O Grêmio, por sua vez, vem logo abaixo, com 44. Na última rodada, recebe o Corinthians, em Porto Alegre.

Com o apoio da torcida, o Vitória teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar em lances de perigo. O Grêmio se defendia bem e se arriscava em contra-ataques rápidos e quase abriu o placar aos 24 minutos. Monsalve cobrou escanteio curto e encontrou Pepé, que dominou e arriscou um chute cruzado, mas acabou mandando para fora.

Na segunda tentativa, chegou ao objetivo e saiu em vantagem. Aos 36, Rodrigo Caio fez um lançamento longo para Pavón, que tocou de calcanhar para João Pedro, que só teve o trabalho de invadir a área e bater cruzado. O Vitória respondeu com um chute cruzado de Gustavo Mosquito, minutos depois, mas foi para fora.

Na volta para o segundo tempo, o Vitória foi para cima em busca do empate. E, depois de Carlos Henrique parar em bela defesa de Caíque, os donos da casa deixaram tudo igual aos 21 minutos. Lucas Esteves ganhou do zagueiro na corrida e inverteu para Raúl Cáceres, que cruzou na cabeça de Alerrandro, que testou firme para o fundo das redes. Ele divide a artilharia do Brasileirão com Yuri Alberto, do Corinthians. Ambos têm 14 gols.

A partir daí, a intensidade da partida caiu um pouco e poucas jogadas de perigo foram criadas. Isso porque, o Vitória se fechou na defesa e dificultava a criação do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 1 GRÊMIO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Neris, Edu (Carlos Eduardo) e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres (Willean Lepo), Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Machado) e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito (Everaldo), Janderson (Pablo Baianinho) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

GRÊMIO – Marchesín (Caíque); João Pedro (Dodi), Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Edenílson) e Monsalve (Alysson); Aravena (Cristaldo), Braithwaite e Pavón (Igor). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – João Pedro, aos 36 minutos do primeiro tempo. Alerrandro, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Neris (Vitória) e Marchesín e Reinaldo (Grêmio).

ÁRBITRO – Alexi Gomes Stefano (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).