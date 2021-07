Vitória e Goiás empatam por 1 a 1 em jogo recheado de oportunidades na Série B

Vitória e Goiás fizeram um jogo bem movimentado e de muitas oportunidades neste sábado, principalmente no segundo tempo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Jogando no estádio Barradão, em Salvador, os visitantes até saíram na frente com Dadá Belmonte, mas o time baiano garantiu um justo empate por 1 a 1 com gol no final marcado por Bruno Oliveira.

O resultado mantém o Goiás no G4, mas em quarto lugar com 16 pontos. O Vitória está há quatro jogos sem vencer, mas interrompeu a sequência de três derrotas seguidas e chegou a sete pontos, fora da zona de rebaixamento, em 16.º lugar.

O primeiro tempo começou tranquilo e as principais chances só foram criadas na parte final. O Goiás foi quem mais buscou o gol com finalizações em sequência de Albano e Alef Manga. O Vitória respondeu com Ronan e, na melhor chance da partida até então, com João Pedro. Após cruzamento, ele se esticou todo na pequena área, mas a bola foi para fora.

O segundo tempo pareceu outra partida, pois foi recheada de oportunidades. Logo no começo, Dinei quase fez para o Vitória, mas acertou a trave. Minutos depois, foi a vez de Caio, do Goiás, acertar o travessão.

Com o jogo lá e cá, era questão de tempo até o placar ser inaugurado e, aos nove minutos, o Goiás se deu melhor. Dadá Belmonte aproveitou o corta-luz e teve tranquilidade na pequena área para deslocar o goleiro.

O time baiano não desistiu nem por um segundo e exigiu grandes defesas de Tadeu, que também contou com a sorte quando Raul Prata cabeceou na trave e a bola voltou para suas mãos. O Vitória ainda acertou o travessão pela terceira vez com David completando cruzamento de cabeça.

De tanto insistir, os mandantes chegaram ao empate aos 40 minutos, usando a bola parada. Bruno Oliveira, que entrou dez minutos antes, cobrou falta com perfeição, encobriu a barreira e acertou o ângulo esquerdo do goleiro. Um belo gol. A partida continuou muito quente nos minutos finais, mas o placar não se alterou mais.

O Goiás só volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, quando recebe o líder Náutico no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. No sábado, às 19 horas, o Vitória visita o Confiança, na Arena Batistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 1 GOIÁS

VITÓRIA – Ronaldo; Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace Reis e Pedrinho; João Pedro (Bruno Oliveira), Cedric, Pablo Siles (Fernando Neto) e Soares (Guilherme Santos); Ronan (David) e Dinei. Técnico: Ramon Menezes.

GOIÁS – Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo (Heron); Breno, Caio, Dadá Belmonte (Luan Dias) e Albano (Elvis); Alef Manga (Miguel Figueira) e Índio (Bruno Mezenga). Técnico: Pintado.

GOLS – Dadá Belmonte, aos 9, e Bruno Oliveira, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedrinho e Ramon Menezes (Vitória); Breno, Elvis, Miguel Figueira e Bruno Mezenga (Goiás).

ÁRBITRO – Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).

