Vitória é fruto do trabalho de Ceni, avalia Luciano: ‘Já sabemos o que ele quer’

Para Luciano, que saiu ovacionado ao ser substituído no final do clássico no Morumbi, a vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 1 a 0 na noite desta segunda-feira é resultado, principalmente, do trabalho de Rogério Ceni. O atacante acredita que, embora o trabalho do treinador esteja ainda em estágio inicial, os jogadores já conseguem entender as suas ideias.

“É fruto de um trabalho começando com o Rogério. Já estamos entendendo bem o que ele quer”, opinou o atacante. Ele foi um dos melhores em campo na enérgica atuação do São Paulo, que encarou o duelo diante do rival como final de campeonato. Valorizou o clássico e foi premiado por querer a vitória a todo o custo.

Luciano considera que não estava faltando dedicação nos jogos anteriores que o time não venceu, a sequência de seis empates. A explicação dele sobre o que mudou dos tropeços em relação ao triunfo no clássico é simples: a bola voltou a entrar.

“A gente entregou tudo hoje, é raça, vontade. Em alguns jogos estávamos tendo, mas não estávamos sabendo fazer o gol. Hoje aproveitamos e saímos vencedores”, disse o atacante, ansioso para marcar na presença do torcedor, o que ainda não aconteceu. Apenas Calleri fez os três gols são-paulinos desde que a torcida retornou ao Morumbi.

“Essa vitória nos dá moral. Sou muito grato à torcida. É uma torcida que a maioria contestou quando cheguei. Espero comemorar meu primeiro gol diante deles o quanto antes”, falou. “Acho que nós que estamos ali dentro nunca pensamos em zona de rebaixamento. Pensamos sempre para o alto”, completou o jogador, em referência à posição da equipe na tabela.

Com os três pontos, o São Paulo passou a somar 34 e subiu para o 12º lugar, mais longe do grupo do descenso. O próximo desafio é o duelo diante do Red Bull Bragantino, domingo, às 18h15, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Brasileirão. Portanto, Ceni terá a semana livre para treinos com o elenco.

