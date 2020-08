Vitória e Ceará decidem a continuidade na Copa do Brasil Leão e Vozão medem forças a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Barradão

O Barradão será palco de um confronto decisivo. A partir das 21h (Horário de Brasília), Vitória e Ceará medem forças pela 3ª fase da Copa do Brasil.

No primeiro jogo, o Vozão levou a melhor pela vantagem mínima. Agora, o time precisa de um simples empate para avançar. Cabe ao Leão um triunfo por dois gols para garantir a vaga. Se vencer por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.

Como chegam



Muita coisa mudou desde a partida de ida. Na Arena Castelão, o Vitória que era comandado por Geninho, agora tem Bruno Pivetti no posto de treinador e ele sabe que precisa pressionar o rival se quiser sonhar com uma vaga na próxima fase.

Para o jogo deste meio de semana, Wallace e Léo estão recuperados de lesão e foram relacionados. Por outro lado, Alisson Farias, Van e Lucas Cândido, machucados, estão fora. Além deles, João Victor, suspenso, desfalca o time.

No Ceará o clima é de alívio. Após um pequeno jejum de vitórias, o Vozão derrotou o Bahia no fim de semana e chega embalado para o duelo decisivo na

Copa do Brasil.

Para o confronto, o principal desfalque é no ataque. Sem Cléber, que não está inscrito na competição, cabe a Rafael Sobis assumir o ataque dar conta do recado.

