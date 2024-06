Vitória e Atlético-GO buscam a primeira vitória para ganhar fôlego na luta contra rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Vitória e Atlético-GO fazem a luta dos desesperados neste sábado, às 16h, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos ainda não venceram, estão na zona de rebaixamento, e na frente apenas do lanterna Cuiabá, o único que ainda não pontuou.

O Vitória vem de três derrotas consecutivas e aparece em 18º, com um ponto. O time baiano contratou Thiago Carpini, ex-São Paulo, para tentar recolocar o time nos trilhos. Na rodada passada, perdeu por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário.

Já o Atlético-GO vem de derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, em Goiânia (GO). É o vice-lanterna, com um ponto, e vai apostar na experiência de jogadores consagrados para sair das últimas posições, dentre eles, o atacante Vagner Love.

Do lado do Vitória, Carpini tem alguns problemas. Ele não contará com o volante Rodrigo Andrade, com uma lesão na panturrilha, e o atacante Mateus Gonçalves, com um trauma no joelho. Ambos foram vetados pelos médicos. Além da dupla, o zagueiro Camutanga está suspenso por ter sido expulso diante do Vasco.

As más notícias não param por aí. Raúl Cáceres e o atacante Everaldo continuam no departamento médico e ainda vai levar um tempo para se recuperarem de lesão. Por outro lado, Jean Mota, Willian Oliveira e Willean Lepo estão à disposição do treinador.

“O campeonato que a gente luta é para ir para a Sul-Americana. Ao meu ver, o campeonato começa a partir deste jogo. Um adversário do nosso nível orçamentário. Aí começa nosso Campeonato Brasileiro. Vamos precisar do apoio da torcida, vamos focar e botar energia neste jogo”, disse o presidente Fábio Mota.

O Atlético-GO também tem alguns problemas, sendo o principal deles o atacante Luiz Fernando, artilheiro do time na Série B. Ele foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não poderá entrar em campo. Acabou punido pelas declarações dadas após o jogo com o Flamengo.

Os demais desfalques são o lateral Bruno Tubarão e o atacante Yony González, ambos vetados por lesão. No lugar de Luiz Fernando, Alejo Cruz deve ser o substituto. A dúvida é para saber quem estará ao seu lado. Vagner Love é o favorito, mas Emiliano Rodríguez corre por fora.

“O Luiz Fernando vem fazendo seu maior número de gols nos últimos anos. É um cara decisivo para a gente. Ele é muito importante e a gente ainda sofre pelo mau desempenho do árbitro no primeiro jogo. O árbitro errou e agora a gente é punido de novo com a perda do nosso artilheiro no ano. Mas é acreditar na força do elenco. Temos outros jogadores importantes também para que a gente possa fazer um grande jogo”, disse Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X ATLÉTICO-GO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira (Jean Mota), Dudu e Matheusinho; Daniel Jr. (Luiz Adriano), Iury Castilho e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano e Guilherme Romão; Lucas Kal, Gabriel Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz e Vagner Love (Emiliano Rodríguez). Jair Ventura.

ÁRBITRO – Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).