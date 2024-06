Vitória do São Paulo não satisfaz Zubeldía: ‘Depois do 2º gol deveríamos manter a pressão’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/06/2024 - 22:43 Para compartilhar:

A oitava vitória em dez jogos no comando do São Paulo não foi festejada pelo técnico Luis Zubeldía. O treinador não aprovou o desempenho da equipe no triunfo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, neste domingo, no MorumBis.

“Tivemos uma grande atuação do Rafael. Hoje, os nossos números de gols esperados, segundo as empresas que fazem as estatísticas, baixou. Por outro lado, os gols esperados do adversário aumentaram. Eles chegaram três ou quatro vezes no primeiro tempo de forma clara. De toda forma, a equipe foi bem defensivamente. Mas, quando penso em controle de jogo, preciso incluir a posse de bola e a eficácia do passe. Isso nós não conseguimos e corremos atrás da bola mais do que o normal”, disse o treinador argentino.

Zubeldía apontou a perda da posse de bola como um dos grandes problemas da equipe. “Diante um rival, que tem um bom retrospecto com passes em profundidade, isso pode ser letal. O Cruzeiro nos complicou. Quando temos a bola, temos que ter várias opções de jogo e não conseguimos. O Cruzeiro teve uma pressão efetiva, não fomos bem nisso e favorecemos eles nos passes em transição. Se queremos defender bem, temos que fazer bem os processos com e sem a bola. Hoje, foi o jogo em que mais vezes perdemos a bola. Temos que fazer o simples: passar bem a bola. Aí sim teremos organização sem a bola. Um erro levou ao outro.”

A postura do time após a marcação do segundo gol foi outro ponto negativo na análise do técnico. “Me parece que depois do segundo gol deveríamos manter a pressão, atacar os espaços, mas sinto que tiramos o pé e nos mantivemos conservadores em relação ao resultado. Me gostaria que a equipe fizesse três, quatro ou cinco gols, mas é tão difícil ganhar que, quando você está ganhando, quer manter o resultado. Seja com 11×10 ou 11×11. Somos um time grande, um time que joga com pressão. Não vamos parar porque estamos ganhando.”