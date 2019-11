Vitória do Santos tem pior público do ano e bate-boca de Sampaoli com torcedor

Embora o Santos esteja próximo de alcançar o objetivo de se classificar à Copa Libertadores de 2020, o clima não era dos melhores na Vila Belmiro na noite desta quinta-feira, no triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o estádio recebeu o seu pior público de um compromisso do clube como mandante nesta temporada. E o técnico Jorge Sampaoli ainda discutiu com um torcedor.

Após dois tropeços consecutivos como visitante – derrota para o Atlético-MG (2 a 0) e empate com o Corinthians (0 a 0) – , o duelo com o Bahia atraiu apenas 5.634 torcedores à Vila Belmiro. Foram 160 pessoas a menos do que os 5.794 espectadores que acompanham o triunfo sobre o Atlético-MG em 9 de junho, também pelo Brasileirão.

Aquela partida foi disputada na sequência da eliminação santista nas oitavas de final da Copa do Brasil, também contra a equipe mineira. E segue tendo a pior renda do time na temporada – R$ 199.730. Já o duelo diante do Bahia teve cerca de R$ 10 mil a mais de arrecadação: R$ 209.580,00

Mesmo com a vitória, o clima ficou tenso na Vila Belmiro, tanto que Sampaoli se irritou com um torcedor que acompanhava o duelo atrás do banco de reservas. Em sua entrevista coletiva, o treinador que ficou incomodado por provocações ao Santos, declarando que o torcedor não era da sua equipe, mas do Bahia.

Sampaoli, inclusive, precisou ser contido pelo lateral-esquerdo Jorge, para interromper o bate-boca, ocorrido após o apito final do árbitro. “Me incomodei, qualquer pessoa que tente provocar algum tipo de situação com pessoas do Santos me incomoda. Esse torcedor era do Bahia com a camisa do Santos”, afirmou.

Em terceiro lugar no Brasileirão, com 55 pontos, o Santos voltará a jogar no domingo, quando receberá o Botafogo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada, a partir das 19 horas.