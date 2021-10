Vitória do PSG na Liga dos Campeões deixa SBT no terceiro lugar de audiência Emissora de Silvio Santos alcançou mais de 7 pontos na Grande São Paulo durante a transmissão da vitória dos franceses por 3 a 2 sobre o RB Leipzig

A vitória do PSG sobre o RB Leipzig por 3 a 2 nesta terça-feira conquistou as redes sociais e também deixou sua marca na audiência da TV aberta. A partida, que teve transmissão do SBT, registrou 5,2 pontos de média na Grande São Paulo com ápices de 7,5 pontos.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



De acordo com o portal Notícias da TV, a emissora conseguiu ficar no terceiro lugar de audiência na praça com a vitória do clube francês. Em primeiro lugar, ficou a TV Globo, com 14,8 pontos de média, seguida da Record, que registrou 7,2 pontos de média durante a transmissão da partida.

E MAIS:

A audiência da vitória do PSG desta terça-feira não foi suficiente, contudo, para bater o recorde da Liga dos Campeões na TV aberta nesta temporada. A marca é também do clube francês, em partida contra o Manchester City no final de setembro, que alcançou 8,6 pontos de pico com média de 6,2 durante o jogo.

+ Veja: Mauro Cezar critica arbitragem e mais notícias do Fora de Campo!

E MAIS:

Saiba mais