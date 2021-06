Vitória do Fluminense na Copa do Brasil bate recorde de audiência na Globo em 2021

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o RB Bragantino pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil bateu recorde de transmissão na TV Globo. A partida, que foi transmitida na TV aberta para o Rio de Janeiro, teve. a melhor audiência de um jogo da competição desde novembro do ano passado.

A partida no Maracanã alcançou 23 pontos de audiência e 37% de participação, ou seja, a cada 100 TV ligadas, 37 estavam sintonizadas na partida. Estes números são os melhores da competição em 2021 e os mais altos desde a vitória por 3 a 0 do São Paulo sobre o Flamengo em novembro de 2020.

Já em São Paulo, vitória do Atlético Goianiense sobre o Corinthians por 2 a 0 também teve ótimo desempenho. A partida registrou 20 pontos e 34% de participação.

O Fluminense volta a encarar o RB Bragantino pela partida de volta da terceira fase Copa do Brasil na próxima quarta-feira, podendo empatar ou perder por um gol de diferença para se classificar. No mesmo dia, o Corinthians busca o resultado contra o Atlético Goianiense.

