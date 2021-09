Vitória do Flamengo na Libertadores atinge 15 pontos e bate recorde de audiência da TV paga Rubro-negro bateu o Barcelona de Guayaquil (EQU) por 2 a 0 na primeira partida da semifinal da Libertadores e contou com grande público na TV

O Flamengo bateu o Barcelona de Guayaquil (EQU) por 2 a 0 e garantiu uma vantagem para o jogo de volta da semifinal da Libertadores. E nas telinhas, a partida transmitida pela Fox Sports bateu o recorde de audiência da TV paga em 2021, marcando 14 pontos de média com ápices de 15 pontos. De acordo com o portal Notícias da TV, o canal do grupo Disney ficou atrás apenas da Rede Globo.

Ao fim do primeiro tempo, a partida alcançou 14 pontos de média, liderando a audiência da TV paga. O SporTV marcava 0,5 pontos com a transmissão de Ponte Preta e Operário pela Série B do Brasileirão. Só neste intervalo, o jogo do Flamengo já era assistido por 2,9 milhões de domicílios.

O recorde de audiência na TV paga em 2021 já era do Flamengo, com a vitória contra o Olímpia (PAR) pelas quartas de final da Libertadores. Naquela oportunidade, a Fox Sports registrou 12 pontos de média com picos de 14 durante a goleada Rubro-negra.

O Flamengo volta a enfrentar o Barcelona de Guayaquil (EQU) na próxima quarta-feira, dia 29 de setembro, no Equador para definir o segundo finalista da Libertadores 2021. Do outro lado da chave, Palmeiras e Atlético Mineiro definem o confronto na terça-feira.

