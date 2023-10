Vitória derrota o Sampaio Corrêa e se aproxima ainda mais do acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 21:24 Para compartilhar:

O Vitória está fazendo uma campanha invejável na Série B do Campeonato Brasileiro. Praticamente liderando de ponta a ponta, o time baiano se aproximou ainda mais do seu objetivo nesta sexta-feira, ao vencer o Sampaio Corrêa por 1 a 0, no Castelão, em São Luís (MA), pela 33ª rodada. O Vitória segue na liderança e, no melhor cenário, pode terminar a rodada a nove pontos do quinto colocado, faltando apenas 15 em disputa.

O Vitória soma 64 pontos e está de forma isolada na ponta. Já o Sampaio Corrêa voltou a se preocupar com o rebaixamento, porque não ganha há quatro jogos. É o 13º colocado, com 36 pontos, a três da Chapecoense, que abre a zona da degola.

Antes de a bola rolar, o Sampaio Corrêa exagerou na irrigação do gramado, deixando o campo encharcado e até com algumas poças. Se foi estratégia ou não, o acaso dificultou a vida do Vitória. Acostumado a fazer transições pelo meio-campo, teve que explorar os lados do campo, principalmente a velocidade de Osvaldo. O atacante recebeu em velocidade, bateu cruzado e Luiz Daniel mandou para escanteio. Na cobrança, Léo Gamalho cabeceou no travessão.

Usando o gramado molhado ao seu favor, os donos da casa buscavam surpreender no contra-ataque, sempre acionando o ponta Riquelmo e Vitinho, que quase abriu o placar, mas Lucas Arcanjo fez uma grande defesa. Quando o time baiano conseguiu fazer a jogada pelo meio, Osvaldo abriu o placar. Em contra-ataque, Iury Castilho serviu o atacante que, dentro da área, deu uma cavadinha para marcar, aos 37 minutos. Usando a mesma jogada, Léo Gamalho tentou bater por cima, mas parou em Luiz Daniel.

Na segunda etapa, o técnico Fernando Marchiori promoveu a entrada de Pimentinha no ataque do Sampaio Corrêa. Ídolo da torcida, o atacante começou a dar trabalho para a defesa do Vitória. Com a vantagem, os baianos voltaram mais na defensiva, buscando os contra-ataques para matar o duelo. Dudu arrancou pela esquerda e cruzou para Léo Gamalho, que dentro da área, isolou.

Com mais posse de bola, os donos da casa não conseguiam infiltrar na área. Com a marcação dobrada, Pimentinha começou a ser anulado pela defesa adversária e as alternativas foram chutes de fora da área. Em uma delas, quase o Pará empata, tirando tinta da trave. No fim, o Vitória voltou a impor seu ritmo, a fim de segurar o placar. Apesar de criado algumas boas chances, não conseguiu ampliar a sua vantagem, sofreu com contragolpes, mas conseguiu administrar o resultado até o apito final.

Na 34ª rodada, o Vitória recebe o Juventude, dia 29, às 19h, no Barradão, em Salvador (BA). O Sampaio Corrêa atua dia 28, contra o Criciúma, às 15h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 X 1 VITÓRIA

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Lucas Mota, Gustavo Henrique, Ícaro e Pará; Claudinei (João Diogo), Ferreira, Robinho (Patrick Allan), Riquelmo (Pimentinha) e Vitinho (Henrique); Ytalo (Jô). Técnico: Fernando Marchiori.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, João Victor e Edson Lucas (José Hugo); Rodrigo Andrade, Dudu (Matheus Trindade) e Matheuzinho; Oswaldo (Wellington Nem), Iury Castilho (Welder) e Léo Gamalho (Giovanni Augusto). Técnico:Léo Condé.

GOL – Osvaldo, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Riquelmo (Sampaio Corrêa); Rodrigo Andrade (Sport).

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF).

RENDA – R$ 57.820,00.

PÚBLICO – 6.611 torcedores.

LOCAL – Castelão, em São Luís (MA).





