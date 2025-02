Vitória derrota Ferroviário por 2 a 1 na Copa do Nordeste

O Vitória derrotou o Ferroviário por 2 a 1, na noite desta terça-feira (11) no Barradão, em Salvador (Bahia), em partida válida pela 3ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Após este resultado o Leão ocupa a liderança do Grupo A da competição. Já o Tubarão da Barra permanece com apenas um ponto, na lanterna da classificação.

VITÓRIAAAAAAAAA DO VITÓRIAAAAA!!!!! ❤️ VAMOOOOOS!!!! COM GOLS DE BARALHAS E GUSTAVO MOSQUITO, O LEÃO VENCEU O FERROVIÁRIO NO BARRADÃO PELO PLACAR DE 2 A 1. O PRÓXIMO DESAFIO DO RUBRO-NEGRO SERÁ NO DOMINGO (16), CONTRA O JEQUIÉ, NO BARRADÃO. : Victor Ferreira/EC Vitória… pic.twitter.com/U6aoFOWEEx — EC Vitória (@ECVitoria) February 12, 2025

Jogando em casa, o Vitória abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com o volante Baralhas. O Leão continuou mandando no confronto na etapa final, e ampliou aos 24 minutos com o atacante Gustavo Mosquito em lance de velocidade. Nove minutos depois Allanzinho ainda descontou, mas o time baiano ficou com o triunfo final.

Também pelo Grupo A da Copa do Nordeste, CRB e Moto Club ficaram no empate de 2 a 2, no estádio Rei Pelé, em Maceió (Alagoas). Com o resultado o Galo da Praia chegou aos três pontos, na 5ª colocação, uma colocação a mais do que o Papão do Norte, que também soma três pontos.