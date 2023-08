Vitória derrota Botafogo-SP e dá mais um passo rumo ao acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 21:25 Compartilhe

O Vitória continua firme na luta pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, derrotou o Botafogo por 2 a 0, no Barradão, pela 24ª rodada. Com isso, deu mais um passo rumo ao acesso.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 47 pontos, no G-4. O Botafogo, por sua vez, conheceu o seu quinto tropeço consecutivo. O time de Ribeirão Preto soma 33 e começa a ficar longe da zona de acesso.

Tentando voltar a vencer na competição, o Botafogo adotou a cautela para enfrentar o Vitória. O time de Ribeirão Preto jogou no contra-ataque, mas não deixou de ameaçar o rival. O primeiro teve poucas oportunidades de gol, a melhor com o próprio clube de Ribeirão Preto. Aos 35 minutos, Pedro Rodrigues ficou com a bola na marca do pênalti e jogou rente à trave.

Do outro lado, o Vitória teve a posse de bola e o domínio da partida, mas não conseguiu transformar a superioridade em chances criadas, muito menos em gol. O time baiano acertou a meta defendida por Matheus Albino em apenas duas oportunidades, mas sempre de longe. O goleiro fez ótima defesa em arremate de Matheusinho, aos 37.

No segundo tempo, o panorama mudou. O Vitória foi mais incisivo e se aproveitou da festa de seus torcedores para pressionar o Botafogo. Aos 17 minutos, brilhou a estrela do técnico Léo Condé. Ele colocou Zé Hugo no jogo. Na primeira jogada, ele partiu para cima dos defensores e tocou para Léo Gamalho, que arriscou. A bola desviou e enganou o goleiro Matheus Albino.

E a noite era de Zé Hugo. Aos 25, ele puxou o contra-ataque, invadiu a área e deu de bandeja para Iury Castilho ampliar. Em vantagem, o Vitória passou a administrar o resultado e não sofreu pressão do Botafogo, que sentiu o golpe e não conseguiu revertê-lo.

O Vitória volta a campo no domingo (27), às 18h, diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GP). Na segunda-feira (28), às 20h, o Botafogo recebe o ABC, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 BOTAFOGO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor (Marco Antônio), Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Matheus Trindade (Léo Gomes), Gegê e Matheuzinho; Mateus Gonçalves (José Hugo), Léo Gamalho (Welder) e Iury Castilho (Thiago Lopes). Técnico: Léo Condé.

BOTAFOGO – Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Pedro Rodrigues (Carlos Manuel) e Ivonei (Gustavo Xuxa); Luiz Henrique (Edson Carioca), Salatiel (Edson Cariús) e Osman (Toró). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Léo Gamalho, aos 17, e Iury Castilho, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gegê, Léo Gomes e Matheuzinho (Vitória); Matheus Albino e Pedro Rodrigues (Botafogo).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 441.954,00.

PÚBLICO – 20.882 pagantes.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias