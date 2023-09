Vitória defende ponta e Atlético-GO enfrenta o Juventude de olho no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2023 - 8:00 Compartilhe

Para ter vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória volta a campo neste domingo para enfrentar o CRB, na sequência da 27ª rodada. O dia também contará com o jogo entre Atlético-GO e Juventude, que tentam seguir na briga pelo G-4.

Líder com 49 pontos, o Vitória começou a rodada com três pontos de vantagem. Está há quatro jogos sem perder, mas empatou seus dois últimos duelos, com Atlético-GO e Mirassol, ambos sem gols. Já o CRB está em excelente fase, há sete jogos sem perder, com duas vitórias seguidas, contra Novorizontino e Vila Nova, times que brigam pelo acesso, ambas por 1 a 0. Com isso, soma 39 pontos e ainda acredita no acesso. A partida será realizada às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Um pouco mais cedo, às 15h45, Atlético-GO e Juventude duelam no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Os goianos não perdem há cinco rodadas, sendo quatro vitórias e um empate. Com 41 pontos, querem se aproximar do G-4. Os gaúchos têm 44 pontos e estão invictos há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates.

A 27ª rodada só vai terminar na segunda-feira, quando Avaí e Novorizontino se enfrentam na Ressacada, em Florianópolis (SC). Os catarinenses têm 27 pontos e lutam contra o rebaixamento. Os paulistas estão com 45 e querem terminar a rodada como começaram, ou seja, dentro do G-4.

CONFIRA OS JOGOS DA 27ª RODADA:

DOMINGO

15h45

Atlético x Juventude

18h

CRB x Vitória

SEGUNDA-FEIRA

20h30

Avaí x Novorizontino

