Vitória decide por saída do técnico Léo Condé após 5 jogos sem triunfos no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 15:22 Para compartilhar:

Chegou ao fim a passagem do técnico Léo Condé no Vitória. O clube baiano decidiu por sua saída nesta terça-feira e agora procura um substituto para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele ficou marcado por levar o clube baiano ao seu primeiro título nacional ao ser campeão da Série B na temporada passada. Ao todo, foram 74 partidas com 36 vitórias, 15 empates e 23 derrotas.

“O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Léo Condé, seu auxiliar técnico Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura. Agradecemos os serviços prestados e desejamos sucesso na nova caminhada!”, informou o Vitória, em comunicado.

A decisão do Vitória ocorreu razão da pontuação do time no Brasileirão. Com apenas um ponto, está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O time teve uma tabela inicial complicada. Em casa, perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0 e empatou com o Bahia, por 2 a 2. Como visitante, perdeu para Cruzeiro e São Paulo, ambos por 3 a 1, e Vasco, por 2 a 1.

O Vitória tem um jogo a menos, já que o duelo com o Cuiabá foi adiado devido à participação do adversário na Copa Verde.

Sem Léo Condé, o Vitória agora se prepara para enfrentar o Atlético-GO, time que também subiu da Série B no ano passado. O jogo será realizado no Barradão, às 16h do sábado. Ricardo Amadeu, auxiliar fixo, comandará o elenco da equipe baiana.