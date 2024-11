Vitória de Trump eleva risco de guerra comercial com a UE?

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 12/11/2024 - 17:31 Para compartilhar:

Com a reeleição de Donald Trump, muitas empresas europeias temem uma onda de novas tarifas que poderá levar a uma guerra comercial. Seria esta uma reação exagerada ou será que a UE deveria estar mais bem preparada?Donald Trump adora tarifas. Em seu primeiro mandato como presidente dos EUA, ele introduziu uma série de tarifas sobre importações de máquinas de lavar, painéis solares, aço e alumínio que atingiram países de todo o mundo – fossem eles aliados políticos ou não.

Durante a mais recente campanha presidencial, ele prometeu ainda mais. Agora, em pouco mais de dois meses, o autodeclarado "homem das tarifas" será empossado como o 47º presidente.

Em uma tentativa de trazer os empregos no setor industrial de volta aos Estados Unidos, Trump considerou adicionar uma tarifa de 10% sobre todas as importações para os EUA, e depois aumentou para 20%. Tudo o que viesse da China, por sua vez, seria atingido por uma tarifa devastadora de 60%.

UE como uma "mini China"

Trump dedicou muita atenção à China, mas também se referiu à Europa como uma "mini China". No final de outubro, ele alertou que o bloco pagaria no final e prometeu aprovar o "tratado comercial recíproco de Trump".

"Eles não compram nossos carros. Eles não compram nossos produtos agrícolas. Eles vendem milhões e milhões de carros nos Estados Unidos", disse ele em um comício na Pensilvânia. "Não, não, não. Eles terão que pagar um preço alto."

A União Europeia (UE) de fato vende muito mais para os EUA do que compra deles, mas ambos têm muito em comum e muito a perder.

Um conflito tarifário entre os EUA e a UE também poderia se transformar em um problema para a economia americana. Isso tornaria os produtos europeus mais caros para os consumidores americanos, aumentaria os preços em geral e contribuiria para a inflação.

As altas tarifas dos EUA sobre os produtos chineses também podem prejudicar a Europa. Se a China não puder mais exportar para os Estados Unidos, ela procurará a Europa para escoar seus produtos, possivelmente inundando o mercado europeu.

Em sua mensagem parabenizando Trump por sua recente vitória, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou-o de sua base transatlântica comum como mais do que simples aliados.

"Estamos ligados por uma verdadeira parceria entre nossos povos, unindo 800 milhões de cidadãos", escreveu ela. "Milhões de empregos e bilhões em comércio e investimento em cada lado do Atlântico dependem do dinamismo e da estabilidade de nossa relação econômica."

Trump 2.0: o preço do protecionismo americano

Segundo especialistas, as políticas econômicas propostas por Trump trarão grandes problemas para a União Europeia e, em particular, para a Alemanha. Eventuais tarifas americanas provavelmente levariam a uma retaliação também na forma de tarifas.

"As tarifas de Trump são uma séria ameaça para a economia europeia, especialmente para os países voltados para a exportação, como a Alemanha", disse Niclas Poitiers, pesquisador do think tank Bruegel, especializado em comércio e economia internacional.

"A economia da Europa ainda está se recuperando de sua decisão equivocada de comprar energia da Rússia e sofrendo com a queda da demanda da China. As tarifas de Trump pioram ainda mais suas perspectivas econômicas", disse Poitiers à DW.

Clemens Fuest, presidente do Ifo Institute, um think tank econômico com sede em Munique, alertou para "uma agenda claramente protecionista baseada em tarifas de importação mais elevadas e maiores restrições ao comércio internacional, particularmente para a China e potencialmente também para a Europa", num comunicado de imprensa um dia após a eleição.

O Instituto Ifo calculou que um imposto de 20% sobre bens importados poderia fazer com que as exportações alemãs para os EUA caíssem cerca de 15% e causar 33 bilhões de euros em danos econômicos.

O Instituto Económico Alemão, com sede em Colônia, calculou que uma guerra comercial com tarifas de 10% em ambos os lados poderia custar à economia alemã 127 bilhões de euros durante o mandato de quatro anos de Trump na Casa Branca. Tarifas de 20% poderiam custar à economia alemã 180 bilhões de euros.

Distância de produtos fabricados no exterior

A UE já sofre de um crescimento lento. A Alemanha, a sua maior economia, caminha atualmente para o seu segundo ano consecutivo de contração e está particularmente dependente das exportações de veículos para crescer. Novas tarifas dos EUA só piorariam as coisas.

O bloco europeu precisa, portanto, aumentar a sua própria competitividade, reforçar as capacidades de defesa e enfrentar os desafios colocados pela China, de acordo com um dossiê publicado pela Federação das Indústrias Alemãs. A prioridade deveria ser, em primeiro lugar, evitar novas tarifas. Se isso não funcionar, serão necessárias contramedidas, mas isso exigirá uma frente unida de todos os 27 Estados-membros da UE.

Trump acredita que as tarifas são uma ferramenta eficaz para avançar suas metas de produção doméstica e criar margem de manobra nas negociações internacionais, disse Penny Naas, especialista em políticas públicas do German Marshall Fund, em Washington.

O presidente eleito vê as tarifas como uma forma eficaz de reequilibrar os déficits comerciais e as suas principais prioridades tarifárias serão provavelmente o aço, o setor automotivo e os bens que contribuem com empregos industriais significativos para os EUA, disse Naas.

Altas tarifas entre amigos?

"Trump é um negociador e já usou a ameaça de tarifas para extrair concessões de parceiros comerciais no passado", disse Naas à DW. Ela não ficaria surpresa se os países com déficits comerciais já tivessem iniciado negociações com o novo governo para comprar mais dos EUA.

Poitiers, de Bruegel, enfatizou que as tarifas de Trump não levarão ao fim da globalização e do comércio, como alguns já temem.

No entanto, o próximo mandato de Trump poderá marcar o fim da globalização liderada pelos EUA, disse Poitiers. Apesar disso, a maioria dos países ainda está interessada na cooperação e no trabalho conjunto. O importante, disse ele, é que a UE pare de travar uma integração econômica mais profunda.

"A Europa tem agora que construir coligações com países que pensam da mesma forma para preservar a sua prosperidade, que se baseia em grande parte no comércio", disse Poitiers.