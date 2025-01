A Câmara e o Senado dos Estados Unidos certificaram, nesta segunda-feira, 6, a vitória de Donald Trump nas eleições realizadas em novembro de 2024.

A cerimônia é realizada no Capitólio, sede oficial do Congresso do país, em Washington D.C.

Comandada pela vice-presidente Kamala Harris, a solenidade é a última etapa do processo eleitoral dos EUA. A posse do republicano acontecerá no dia 20 deste mês.

Em atualização*