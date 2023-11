Vitória de Milei é esperança para América do Sul, diz Bolsonaro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2023 - 22:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 19 NOV (ANSA) – O ex-presidente Jair Bolsonaro parabenizou Javier Milei pela vitória nas eleições na Argentina e disse que a “esperança volta a brilhar na América do Sul” com a chegada do economista ultraliberal à Casa Rosada.

“Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós”, escreveu Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por abuso de poder político nas eleições de 2022, nas redes sociais.

A mensagem também já faz um aceno à corrida pela Casa Branca em 2024, que deve ter o republicano Donald Trump na disputa.

Milei também foi parabenizado pelo filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flavio Bolsonaro. “Parabéns por dar esperança ao povo argentino. Parabéns por libertá-los da desgraça do comunismo, que engana os mais pobres, promete churrasco e lhes dá osso”, disse. (ANSA).

