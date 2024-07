Vitória de Maduro: líderes mundiais se dividem entre desconfiança e felicitações

Após a autoridade eleitoral da Venezuela afirmar que o presidente Nicolás Maduro foi reeleito com 51,2% dos votos, líderes internacionais se manifestam sobre os resultados nas redes sociais.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, diz que é “difícil de acreditar” na vitória de Maduro.

Luis Alberto Lacalle Pou, presidente do Uruguai, foi na mesma linha de Boric

Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales.

El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él.

— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 29, 2024