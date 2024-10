Vitória de Evandro em Fortaleza faz do Ceará principal base do PT

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 27/10/2024 - 19:15 Para compartilhar:

Evandro Leitão (PT) se elegeu prefeito de Fortaleza neste domingo, 27, com uma vantagem de menos de 10 mil votos para André Fernandes (PL).

Mesmo apertada, a vitória foi expressiva para o partido do presidente Lula (PT), que comandará apenas uma capital a partir de janeiro de 2025, e consolidou o Ceará como a principal base petista para os próximos anos.

Em franca diminuição de sua representação eletiva, o PT tem no estado o governador Elmano de Freitas, a senadora Augusta Brito e, no PSB, o senador Cid Gomes, aliado do governo federal.

Além disso, o ministro da Educação, Camilo Santana, governou o estado por oito anos e reforçou neste ano o papel de principal cabo eleitoral local.

Para retomar a prefeitura de Fortaleza — que comandou entre 2004 e 2012, com a hoje deputada Luizianne Lins —, o PT apelou à imagem de Camilo, do presidente Lula e da ex-prefeita para colaborar com a virada de Evandro Leitão sobre André Fernandes, que terminou o primeiro turno à frente.

Com o resultado, a legenda foi efetiva na estratégia de nacionalizar o pleito — reproduzida sem sucesso em outras cidades — ao derrotar um bolsonarista com boa projeção, e reforçou a popularidade local de ícones petistas.

“Além da conquista municipal, PT comanda a máquina estadual e conquistou 47 prefeituras, o que reforça seu papel como uma ‘potência’ eleitoral no Ceará”, disse ao site IstoÉ Monalisa Torres, professora de teoria política da UECE (Universidade Estadual do Ceará).

Com os números, o partido será o segundo à frente de mais prefeituras no estado — atrás apenas do PSB de Cid Gomes, com 65 — a partir de janeiro de 2025.