Vitória busca virada diante do Sampaio Corrêa e volta ao G-4 da Série B

O Vitória está reabilitado na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de sofrer duas derrotas seguidas, o rubro-negro baiano venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira à noite, no Barradão, em Salvador.

O resultado conquistado debaixo de chuva empolgou a torcida e devolveu o time baiano para a zona de acesso. O Vitória soma 28 pontos, em terceiro lugar, na frente do Sport pelo número de triunfos (9 a 8) e atrás do Novorizontino, com 29, e do líder Vila Nova-GO, com 30. A equipe do Maranhão tem 16 pontos, na 13ª posição.

O Sampaio Corrêa abriu o placar logo aos quatro minutos com Ytalo. E se retraiu, levando enorme sufoco do Vitória, que finalizou nove vezes ao gol. No começo do segundo tempo, os baianos viraram com Wagner Leonardo, de cabeça, e Welder.

No final de semana os dois times vão jogar pela 15ª rodada. O Vitória vai sair diante do Juventude, em Caxias do Sul, domingo, às 15h30. No sábado, em São Luis (MA), o Sampaio Corrêa tentará a reabilitação diante do Criciúma.

A estratégia do técnico Léo Condé era que o Vitória pudesse ter uma nova disposição ofensiva depois das derrotas para o Criciúma, em casa, por 1 a 0, e para o Guarani, por 2 a 0, em Campinas. O time entrou em campo com algumas novidades, mas não esperava que Ytalo abrisse o placar logo aos quatro minutos, ao desviar, dentro da área, um cruzamento de Marcinho.

Depois do gol, só deu Vitória em campo. Mesmo debaixo de chuva o time nunca desistiu de atacar. Errou muitos chutes de longe, mas também viu o goleiro Luiz Daniel praticar três boas defesas e evitar o empate. A torcida já temia uma noite desastrosa até vir a etapa final.

Tudo mudou depois do intervalo. O empate saiu logo aos 14 minutos, com o zagueiro Wagner Leonardo desviando de cabeça, livre. A torcida ainda festejava quando veio o segundo gol, marcado por Welder, aos 17. O lance começou pelo lado esquerdo com uma arrancada de Wellington Nem. O atacante cruzou, a bola desviou e sobrou na área para Welder apenas completar para as redes.

Aliviado após superar o susto de estar tanto tempo atrás no placar, o Vitória soube valorizar a posse de bola e não se arriscou tanto diante de um adversário com pouca força ofensiva e sem capacidade de buscar o empate.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 1 SAMPAIO CORRÊA

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca (Pablo Diogo), Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Rodrigo Andrade (Diego Fumaça), Gegê e Giovanni Augusto (Thiago Lopes); Wellington Nem (José Hugo), Tréllez (Welder) e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Maurício, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho (Eloir); Jhony Douglas (Léo Silva), Alyson, Neto Paraíba (Luiz Otávio) e Marcinho; Vinícius Alves (Claudinho Cebolinha) e Ytalo (Matheus Martins). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS – Ytalo, aos quatro minutos do primeiro tempo; Wagner Leonardo, aos 14, e Welder, aos 17 do segundo.

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (SC).

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Andrade (Vitória); Maurício, Gabriel Furtado, Alyson, Claudinho Cebolinha e Marcinho (Sampaio Corrêa).

RENDA – R$ 206.702,00.

PÚBLICO – 10.848 pagantes (11.573 presentes).





LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).

