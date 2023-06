Vitória busca reabilitação em dia de confrontos paulistas na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 7:30 Compartilhe

Em queda na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória busca a reabilitação para não terminar a 14ª rodada fora do G-4 no duelo contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, em dia com confrontos paulistas entre Guarani e Mirassol e Ituano e Ponte Preta.

O Vitória perdeu os dois últimos jogos, incluindo para o Guarani, por 2 a 0, no último domingo. Com 25 pontos, o time baiano já começa a ficar longe da disputa pela liderança, por isso o triunfo é obrigação contra o Sampaio Corrêa, no Barradão. O time maranhense tem 16 pontos e vem de um empate por 1 a 1 com o Ceará.

Os destaques da quarta-feira são os confrontos paulistas. Em busca da terceira vitória consecutiva para pleitear uma vaga no G-4, o Mirassol, com 25 pontos, enfrenta o Guarani, que vem embalado com o triunfo sobre o Vitória. A equipe campineira, com 19, afastou-se da zona de rebaixamento.

Há quatro jogos sem vencer e com o técnico Felipe Moreira pressionado, a Ponte Preta tenta fazer as pazes com a vitória diante do Ituano, no Novelli Júnior. O time de Itu tem 15 pontos, contra 12 do seu adversário, que flerta com a zona de rebaixamento.

Ainda sobre o descenso, o lanterna ABC, com apenas seis pontos, precisa reencontrar o caminho da vitória para quebrar a sequência de cinco tropeços consecutivos. O duelo é com o Atlético-GO, que vem de vitória sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, e soma 20 pontos na tabela de classificação.

Já o Avaí, outro integrante da zona de rebaixamento, com dez pontos, desafia o Ceará, que ainda tenta engrenar na competição para se aproximar do G-4. O time alvinegro tem 20 pontos.

Por fim, Londrina e Juventude se enfrentam no estádio do Café. O time paranaense tem 11 pontos e teme terminar a rodada na zona de rebaixamento. Já a equipe gaúcha soma 18, mas vem de duas derrotas seguidas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias