Vitória busca empate e mantém diferença para o Figueirense na Série B

O Vitória se manteve a quatro pontos da zona de rebaixamento ao buscar o empate diante do Figueirense pelo placar de 2 a 2 na tarde deste sábado, no Barradão, em Salvador, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vitória continuou na 15ª colocação, com 37 pontos, quatro a mais do que o Figueirense, que chegou ao sexto jogo sem derrota, mas lamentou o empate após deixar escapar a vitória entre os dedos. O clube catarinense, com 33 pontos, deixou de dar um passo importante para fugir da degola.

O Vitória fez uma abafa em cima do Figueirense nos minutos iniciais e criou quatro oportunidades de gol, sendo a mais perigosa uma tentativa de Lucas Cândido, que parou na defesa de Pegorari. A resposta veio com Fellipe Matheus. O meia encheu o pé, mas Martín salvou o time da casa.

Foi só o Figueirense equilibrar o jogo que o Vitória resolveu abrir o placar. Aos 33 minutos, Felipe Garcia fez bonita jogada pela direita e rolou para Wesley. O atacante furou, mas viu a bola sobrar limpa para Anselmo Ramon. O atacante bateu com tranquilidade para fazer 1 a 0.

E não deu nem tempo para o time baiano comemorar. Logo aos 35 minutos, Fellipe Mateus cobrou escanteio na cabeça de Luis Ricardo, que apareceu de surpresa dentro da área para mandar no fundo das redes.

O segundo tempo começou de forma semelhante. O Vitória pressionou, mas o Figueirense conseguiu segurar o rival e achou a virada. Aos 12 minutos, Rafael Marques recebeu na entrada da área e fez o pivô para Odilávio. O atacante soltou a bomba para fazer 2 a 1.

Atrás no placar, o Vitória precisou se abrir. Felipe Garcia avançou pela direita e tocou para Lucas Cândido. O meia chutou no peito de Pegorari. Gedoz ficou com a sobra e mandou para fora. O Figueirense não ficou só na defesa e arriscou com Breno, que viu Martín Rodríguez fazer grande defesa.

Aos 36 minutos, o time baiano chegou ao gol de empate em cobrança de pênalti de Thiago Carleto. A bola passou por baixo de Pegorari. Antes do apito final, Breno esteve perto de fazer o terceiro, mas jogou rente à trave, a última tentativa do Figueirense no duelo.

Na próxima rodada, o Figueirense enfrenta o Vila Nova na terça-feira, às 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). No mesmo dia e horário, o Vitória recebe o Brasil no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 2 x 2 FIGUEIRENSE

VITÓRIA – Martín Rodríguez; Jonathan Bocão, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Baraka, Lucas Cândido e Chiquinho (Eron); Felipe Garcia (Caicedo), Wesley (Felipe Gedoz) e Anselmo Ramon. Técnico: Geninho.

FIGUEIRENSE – Pegorari; Luis Ricardo, Alemão, Pereira e Conrado; Patrick, Tony (Kauê) e Fellipe Mateus (Victor Guilherme); Jefferson Renan (Odilávio), Breno e Rafael Marques. Técnico: Pintado.

GOLS – Anselmo Ramon, aos 33, e Luis Ricardo, aos 35 minutos do primeiro tempo. Odilávio, aos 12, e Thiago Carleto (pênalti), aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS – Anselmo Ramon, Caicedo e Everton Sena (Vitória); Pereira e Rafael Marques (Figueirense).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).