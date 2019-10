Vitória bate Oeste por 3 a 1 e deixa zona do rebaixamento da Série B

O Vitória conquistou importante resultado positivo ao bater o Oeste por 3 a 1, no Barradão, nesta terça-feira, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time baiano deixou a temida zona do rebaixamento.

O triunfo, o primeiro em três jogos com o técnico Geninho, levou o time da casa aos 29 pontos, pulando para a 16ª colocação, acima do 17º, o Vila Nova, apenas pelo critério de desempate, já que tem uma vitória a mais (7 a 6).

O Oeste, com 33 pontos, fica perigosamente próximo da zona da degola, com apenas quatro pontos a mais do que Vila Nova e Vitória. A derrota nesse confronto direto recolocou o time paulista na briga pela permanência na Série B, um risco que, há algumas rodadas, parecia superado.

O mandante foi melhor no início da partida e criou três boas chances antes de abrir o placar. Wesley, Caicedo e o estreante Thiago Carleto chegaram a assustar a defesa adversária nos primeiros minutos. De tanto insistir, aos 32 minutos, Lucas Cândido cruzou da esquerda e Felipe Garcia desviou de cabeça para colocar o time da casa na frente.

A vantagem se ampliou no início do segundo tempo. Aos dois minutos, a jogada começou novamente com Lucas Cândido, que arriscou chute para o gol. O goleiro Luis Carlos rebateu e o equatoriano Jordy Caicedo pegou a sobra para tocar para as redes. Caicedo estava inspirado e, aos 23 minutos, marcou o terceiro do Vitória, aproveitando mais um rebote, dessa vez após chute de Wesley.

O Oeste ainda descontou no minuto seguinte com o zagueiro Willian Rocha, aproveitando cruzamento de Alyson, mas a reação parou por aí e a equipe da casa venceu por 3 a 1.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela 28ª rodada da Série B. O Oeste recebe a Ponte Preta na Arena Barueri, enquanto o Vitória vai à Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 3 x 1 OESTE

VITÓRIA – Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Léo Gomes, Lucas Cândido e Felipe Gedoz (Romisson); Wesley (Jonathan Bocão), Felipe Garcia (Eron) e Jordy Caicedo. Técnico: Geninho.

OESTE – Luis Carlos; Betinho, Lídio, Willian Rocha e Alyson; Thiaguinho (Bonilha), Matheus Jussa e Elvis; Roberto (Gustavo Silva), Fábio e Bruno Lopes (Matheus Oliveira). Técnico: Renan Freitas.

GOLS – Felipe Garcia, aos 32 minutos do primeiro tempo. Jordy Caicedo, aos 2 e aos 23, e Willian Rocha, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Christiano Gayo Nascimento (DF).

CARTÕES AMARELOS – Wesley e Felipe Garcia (Vitória); Thiaguinho, Matheus Jussa, Elvis e Matheus Oliveira (Oeste).

RENDA – R$ 56.903,00.

PÚBLICO – 6.633 pagantes.

LOCAL – Estádio do Barradão, em Salvador (BA).