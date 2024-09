Vitória bate Juventude com gol de pênalti e respira na luta contra o rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 18:30 Para compartilhar:

O Vitória superou o Juventude por 1 a 0 neste sábado, no Barradão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Gustavo Mosquito (ex-Corinthians), que converteu cobrança de pênalti e balançou as redes pela primeira vez com a camisa do time baiano.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 28 pontos e deixou a zona do rebaixamento de forma momentânea, ocupando agora o 15º lugar. O Juventude estacionou nos 32 pontos e ficou em 11º.

Pressionado pela necessidade de obter um resultado positivo, o Vitória aproveitou o apoio da torcida para começar mandando na partida. O jogo foi bastante equilibrado no primeiro tempo, mas o time baiano foi responsável pelas melhores oportunidades. Aos 12 minutos, Matheusinho recebeu na entrada da área e bateu colocado, o goleiro Gabriel caiu para fazer uma linda defesa e manter o placar em branco.

Em busca do primeiro gol, o Vitória chegou em outras oportunidades com Matheusinho e Néris, mas sem sucesso. Aos 22 minutos, Lucas Esteves arriscou em falta lateral e a bola quase surpreendeu o sistema defensivo do Juventude, mas foi para fora. O time gaúcho cresceu no jogo e tentou chegar com perigo, mas não conseguiu assustar o goleiro Muriel, que fez sua estreia pelo Vitória no Brasileiro.

Aos 45, a insistência do Vitória deu resultado. Yan Souto, que fazia uma boa partida, errou um recuo para o goleiro Gabriel e Carlos Eduardo ganhou na velocidade. O goleiro chegou atrasado e derrubou o atacante dentro da área. Após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Gustavo Mosquito bateu no meio e abriu o marcador no Barradão. O time da casa criou chances de ampliar ainda na etapa inicial, mas foi para o intervalo com vantagem mínima.

O Vitória voltou para o segundo tempo com o objetivo de garantir o resultado positivo. Logo aos cinco minutos, após novo erro na saída de bola do Juventude, Matheusinho mandou uma bomba e acertou o travessão de Gabriel.

Aos oito, em boa jogada ofensiva do time baiano, a bola sobrou para Gustavo Mosquito, que finalizou de fora e mandou por cima da meta. A resposta do Juventude aconteceu aos 11, mas Lucas Barbosa cabeceou fraco, nas mãos de Muriel.

Precisando do resultado, o técnico Jair Ventura colocou David e Carrillo no jogo e o Juventude conseguiu criar mais volume ofensivo. Aos 36, Gabriel Inocêncio finalizou bonito de fora da área, mas Muriel estava bem colocado e fez uma defesa tranquila. Apesar das tentativas do time gaúcho, o jogo terminou com vitória do time de Thiago Carpini pelo placar mínimo.

Ainda lutando na parte inferior da tabela, o Vitória volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Internacional, às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O Juventude encara o Red Bull Bragantino, às 11h do mesmo dia, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 1 X 0 JUVENTUDE

VITÓRIA – Muriel; Raul Cáceres, Néris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Ricardo Ryller), Machado (Willian Oliveira) e Matheusinho; Carlos Eduardo (Everaldo), Gustavo Mosquito (Zé Hugo) e Janderson (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.

JUVENTUDE – Gabriel; João Lucas, Yan Souto (Luís Oyama), Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Gabriel Inocêncio); Lucas Barbosa, Marcelinho (David) e Gilberto (Carrillo). Técnico: Jair Ventura.

GOL – Gustavo Mosquito (pênalti), aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheusinho, Carlos Eduardo e Janderson (VIT); Lucas Barbosa, Gabriel, Zé Marcos e Jadson (JUV).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA – R$ 627.926,00.

PÚBLICO – 24.621 torcedores.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).