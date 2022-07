Vitória acumula a terceira vitória consecutiva e entra no G-8 da Série C

O Vitória conseguiu acumular a terceira vitória seguida para, enfim, entrar no G-8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Em um dos cinco jogos válidos pela 15ª rodada, disputados neste domingo, o time baiano venceu o Paysandu, em um duelo tradicional do futebol brasileiro, pelo placar de 1 a 0 no Barradão, em Salvador (BA).

Com o resultado, o Vitória foi para a oitava colocação com 21 pontos ganhos. Já o Paysandu, apesar da derrota, continua na vice-liderança com 26, mas nos últimos quatro jogos venceu apenas um. Com isso, o Mirassol se isolou e abriu distância na ponta novamente, com 29 pontos.

Outros destaques ficaram para o Remo-PA, que venceu o ABC-RN, por 2 a 0, em Belém (PA) e também com 21 pontos, segue na briga por uma vaga no G-8, e para o ‘duelo dos desesperados’ entre os dois lanternas, no qual o Brasil de Pelotas-RS fez 4 a 1 no Atlético-CE, no sul do País.

Nos outros dois jogos, o Aparecidense-GO venceu o Altos-PI, por 2 a 1, no estádio Aníbal Toledo e se manteve no pelotão de cima. Já em um confronto entre dois times de meio de tabela, o Confiança-SE venceu o São José-RS, por 1 a 0, abrindo distância da zona de rebaixamento.

A rodada será encerrada na segunda-feira com o confronto entre Manaus-AM e Volta Redonda-RJ, na Arena da Amazônia, às 20h. Os dois times tentam retornar ao G-8.

Confira os resultados da 15ª rodada:

SÁBADO

Figueirense-SP 2 x 1 Botafogo-SP

Campinense-PB 2 x 0 Ferroviário-CE

Ypiranga-RS 1 x 2 Botafogo-PB

Floresta-CE 0 x 2 Mirassol-SP

DOMINGO

Brasil-RS 4 x 1 Atlético-CE

Vitória-BA 1 x 0 Paysandu-PA

Aparecidense-GO 2 x 1 Altos-PI

Confiança-SE 1 x 0 São José-RS

Remo-PA 2 x 0 ABC-RN

SEGUNDA-FEIRA

20h

Manaus-AM x Volta Redonda-RJ