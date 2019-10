Vitória abre 2 a 0, mas Sport busca o empate nos acréscimos em plena Fonte Nova

O Vitória pagou caro pela covardia. Depois de abrir 2 a 0 no placar, viu o Sport buscar o empate por 2 a 2 aos 47 minutos do segundo tempo. A partida desta quinta-feira foi realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem vencer há cinco jogos – sendo três deles sob o comando de Geninho -, o Vitória segue na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com 26 pontos. Apesar de perder a chance de assumir a vice-liderança, o Sport segue tranquilo no G4, na terceira colocação, com 45 pontos.

Empurrado pela torcida, o Vitória começou a partida em cima do Sport, mas só foi conseguir abrir o placar aos 30 minutos. Van chutou forte, Mailson espalmou e Anselmo Ramon, com o gol aberto, só completou de cabeça. Nos acréscimos, Guilherme quase empatou para o time pernambucano. A bola foi na rede pelo lado de fora.

No começo do segundo tempo, aos 11, Rafael Thyere saiu jogando errado e perdeu a bola para Léo Gomes, que tocou para Wesley. O atacante finalizou rasteiro e ampliou. Mas a alegria do Vitória durou apenas quatro minutos, pois Guilherme acertou o ângulo em chute de fora da área.

Em busca do empate, o Sport pressionou e só não marcou com Adryelson porque Martin Rodríguez fez grande defesa. E o castigo veio aos 47 minutos. Pedro Carmona cobrou falta, ninguém desviou e a bola entrou.

O Vitória volta a campo na próxima terça-feira, contra o Oeste, às 20h30, no Barradão, em Salvador (BA). Na segunda-feira, o Sport enfrenta o CRB, às 20 horas, no Rei Pelé, em Maceió. O jogo é válido pela 27.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 2 SPORT

VITÓRIA – Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Léo Gomes, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade (Gabriel Bispo) e Felipe Gedoz (Dedé); Wesley e Anselmo Ramon (Jordy Caicedo). Técnico: Geninho.

SPORT – Mailson; Norberto (Elton), Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho (Pedro Carmona); Yan (Marcinho), Guilherme e Hernane Brocador. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Anselmo Ramon, aos 30 minutos do primeiro tempo; Wesley, aos 11, Guilherme, aos 15, e Pedro Carmona, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS – Capa e Anselmo Ramon (Vitória); Charles (Sport).

RENDA – 88.350,00.

PÚBLICO – 7.186 total.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador.