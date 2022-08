Vitor Sérgio exalta atuação do Palmeiras na vitória sobre o Corinthians: ‘Ser eficaz é mérito’

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 22:15 Compartilhe

A ‘eficiência’ alviverde foi recompensada, segundo o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues. No clássico paulista válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras superou o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química, e acabou o ano vencendo os três Dérbis entre as equipes. Em sua rede social, VSR exaltou o consistência da equipe de Abel Ferreira.

+ Saiba quanto cada clube deve ganhar do PPV pelo Brasileirão 2022

– Corinthians 0 X 1 Palmeiras. Alviverde abre 9 pontos para o (neste momento) vice-líder Corinthians, num momento em que tinha menos volume de jogo e aproveitou um erro de inversão de Fágner. Isso é mérito. Ser competitivo é mérito. Ser eficaz é mérito – escreveu o jornalista da TNT Sports, no Twitter.

Corinthians 0 X 1 Palmeiras. Alviverde abre 9 pontos para o (neste momento) vice-líder Corinthians, num momento em que tinha menos volume de jogo e aproveitou um erro de inversão de Fágner. Isso é mérito. Ser competitivo é mérito. Ser eficaz é mérito. — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) August 14, 2022

+ Renato Augusto analisa derrota do Corinthians no Dérbi e pede ‘virada de chave’ na Copa do Brasil

Com o resultado, o Verdão amplia a vantagem na liderança do Brasileirão para nove pontos em relação ao Timão, que só venceu um clássico na temporada. O clube alviverde possui 48 pontos, enquanto o Time do Povo estaciona nos 39 pontos e pode ser ultrapassado por Fluminense e Athletico-PR neste domingo.

E MAIS:

E MAIS: