Vitor Roque viaja para Barcelona e se apresenta oficialmente ao time catalão no próximo 3

O atacante Vitor Roque viajou, nesta terça-feira, para Espanha, onde vai se apresentar como novo reforço do Barcelona. O atleta, de 18 anos, está acompanhado com os pais, a irmã e a mulher.

“Muito ansioso pela viagem, feliz. Um abração, gratidão à toda torcida atleticana, estamos juntos”, disse Vitor Roque, que deve se apresentar oficialmente no clube catalão no dia 3. O jogador postou foto com a camisa do clube no dia de Natal.

O jogador deverá fazer seu primeiro treinamento com os novos companheiros na sexta-feira e mais uma no sábado, quando a atividade será aberta para o torcedor. No dia 2, com todo elenco, o brasileiro deverá visitar hospitais de Barcelona com o restante da equipe, em uma ação tradicional do clube.

Contratado do Athletico-PR por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões) ainda em julho, o brasileiro é apontado como o futuro goleador da equipe. A esperança é tão grande que o contrato vai até o fim da temporada 2030/31 e a multa rescisória é de 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).

