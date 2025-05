Vitor Roque se reapresenta no Palmeiras e Luighi projeta duelo com Ceará: ‘Jogo aguerrido’

O centroavante Vitor Roque foi uma das novidades do treino do Palmeiras nesta segunda-feira. Dispensado do jogo contra o Red Bull Bragantino por problemas particulares, o jogador trabalhou com o grupo. A equipe do técnico Abel Ferreira agora deixa de lado o Campeonato Brasileiro e centra foco na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o time paulista encara o Ceará, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio.

Destaque da vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Luighi deve continuar a ter chances no elenco principal e projetou o duelo contra o Ceará, no Allianz Parque.

“Vai ser um jogo muito aguerrido, eles têm uma equipe forte. Vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória”, comentou o jogador. Em boa fase, na última sexta-feira ele foi convocado para a seleção brasileira sub-20 junto com os companheiros Aranha e Benedetti.

“Acho que isso é fruto do meu trabalho, a realização de um sonho. Para mim, é como se fosse a primeira vez”, comentou o atleta que espera agora ganhar ainda mais a confiança da comissão técnica palmeirense no decorrer da temporada.

Na atividade desta segunda, os titulares fizeram um treino regenerativo enquanto o restante do elenco realizou uma atividade técnica. O zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues marcaram presença na movimentação.