Vitor Roque exalta elenco do Palmeiras após ‘desencantar’ e mira Cerro Porteño na Libertadores

Após ajudar o Palmeiras a conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro ao marcar o seu primeiro gol pelo clube na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco, o centroavante Vitor Roque já centra o foco em outra competição: a Libertadores. O time paulista enfrenta o Cerro Porteño nesta quarta-feira e o camisa 9 pediu seriedade e objetividade ao elenco para voltar ao Brasil com os três pontos.

“Não há tempo para comemorar. Estamos trabalhando com muita humildade, sabendo que vai ser um adversário difícil fora de casa. Vamos lá (para Assunção) com toda a força, tentar ganhar mais três pontos e seguir como líderes do grupo”, afirmou o jogador durante treino nesta segunda-feira.

O jovem atacante comentou ainda sobre a mudança de característica da Copa Libertadores para o Campeonato Brasileiro e afirmou que o time precisa entrar na atmosfera da partida para não ser surpreendido na casa do rival.

“É outra competição, um torneio onde as partidas são mais pegadas, mas estamos trabalhando firmes e focados. Com certeza vai ser um jogo muito difícil”, afirmou Vitor Roque se referindo também ao fato da pressão que a torcida exerce nas arquibancadas.

Em um bom momento na temporada, o Palmeiras ostenta uma situação confortável também no torneio continental. Com um aproveitamento de 100% até aqui, o time comandado pelo técnico português Abel Ferreira soma nove pontos em três rodadas. Na segunda colocação, o Cerro Porteño tem um empate, uma derrota e uma vitória e precisa vencer em casa para diminuir a distância para o conjunto brasileiro.

Feliz por ter “desencantado” com a camisa palmeirense ao balançar a rede contra o Vasco, em Brasília, pelo Nacional, Vitor Roque valorizou a força do elenco para comentar essa nova fase. “Os companheiros têm me ajudado muito, tenho também o apoio da comissão técnica. Isso me deixou mais tranquilo. Eles sempre falavam ‘vamos te ajudar para sair esse gol'”, declarou.

Na atividade desta segunda-feira, os jogadores que enfrentaram o Vasco realizaram um treino regenerativo enquanto o restante do elenco fez atividades técnicas com objetivos específicos em dimensões reduzidas. Em transição física, Marcos Rocha trabalhou em tempo integral. Já Bruno Rodrigues cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.