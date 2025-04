Vitor Roque completa um mês no Palmeiras, segue sem gols e é criticado na Espanha: ‘Desastre’

Vitor Roque esteve perto de encerrar sua seca de gols desde retornar ao País no último mês. Nesta quarta-feira, o atacante chegou a ir às redes com a camisa do Palmeiras, em duelo com o Cerro Porteño pela Copa Libertadores, mas foi anulado por impedimento do próprio camisa 7, que completou um mês desde sua estreia com a camisa alviverde. As atuações do jogador se tornaram motivo de críticas na Espanha.

Contra o Cerro Porteño, além do gol anulado, Vitor Roque pouco fez. Seria o primeiro gol do jovem atacante, o mais caro da história do futebol brasileiro – foi adquirido por cerca de R$ 150 milhões junto ao Betis, da Espanha. Só que a arbitragem, após mais de cinco minutos, invalidou o lance ao anotar impedimento milimétrico com o auxílio do VAR.

Na Espanha, a atuação do jovem foi classificada como desastrosa. “Seca alarmante. O atacante mais uma vez teve uma atuação desastrosa e, apesar de seu time ter vencido, ele pouco participou dos metros finais”, destacou o jornal As. Vitor Roque foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo para a entrada de Flaco López – que também não passa por boa fase sob o comando de Abel Ferreira.

“Não podemos mentir que o centroavante vive de gols, mas por trás há muito mais do que o gol. Hoje, no meu VAR, era gol, nós filmamos tudo e no meu VAR foi gol”, disse Abel Ferreira, após a partida. “Eu acredito muito neles (Vitor Roque e Flaco López), o clube acredita muito neles, mas é claro que o gol traz confiança.”

Vitor Roque chegou ao Palmeiras em março e fez sua estreia diante do São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista. A vitória alviverde por 1 a 0 ficou marcada justamente por um lance do “Tigrinho”, que sofreu pênalti de Arboleda na reta final da primeira etapa. O lance foi alvo de reclamação dos são-paulinos e, posteriormente, a Federação Paulista de Futebol (FPF) reconheceu que não houve falta.

Desde então, o atacante disputou outros seis jogos, no Paulistão, Brasileirão e Copa do Brasil, sem ir às redes ou dar assistências aos companheiros. Na decisão do Estadual, contra o Corinthians, ele chegou a provocar outro pênalti, na Neo Química Arena, mas Raphael Veiga desperdiçou a cobrança no empate por 0 a 0 – e que deu o título ao maior rival.

No Palmeiras, Vitor Roque tem atuado, principalmente, como centroavante. Contra o Sport, na última rodada do Brasileirão, foi poupado pelo treinador e entrou no decorrer do segundo tempo, como ponta-esquerda.

Ele passa por jejum semelhante àquele que Endrick teve no início da temporada 2023. Como consequência, o jogador, agora no Real Madrid, foi colocado na reserva por Abel Ferreira. Ao longo daquele ano, no entanto, o atacante reconquistou a posição e foi fundamental na conquista do Brasileirão.

O Palmeiras, com a vitória sobre o Cerro Porteño, chegou a seis pontos e lidera o Grupo G, com 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, encara o Bolívar, no dia 24 de abril. Antes, terá duelos importantes pelo Campeonato Brasileiro, a começar pelo clássico com o Corinthians neste sábado, na Arena Barueri. Será o primeiro encontro entre as equipes desde a decisão do Paulistão.