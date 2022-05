Vítor Pereira revela desgaste por sequência de jogos do Corinthians: ‘Raciocínio está mais lento’ Treinador corintiano levantou questão pois cansaço pode gerar aos atletas perda de respostas em lances de divididas nos jogos





O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, revelou que até ele mesmo tem sofrido com a carga de jogos excessivos no qual está à frente.

E MAIS:

Neste domingo (9), o Timão venceu o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, em confronto direto pela liderança do Brasileirão, já nesta quarta-feira (11) o clube alvinegro voltará a campo no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa-RJ, onde se perder estará eliminado da competição. Serão apenas dois treinos, sendo um deles regenerativo.

Com essa sequência, Vítor disse que tem sentido o seu raciocínio pessoal mais lento que o normal, e que essa condição é mais prejudicial ainda aos jogadores, que pode acarretar em exposições físicas desnecessárias no campo de jogo.

– Tenho visto lesões em várias equipes, e não acontece por acaso, mas porque estão desgastados e as lesões acabam acontecendo naturalmente, não só as musculares, mas as traumáticas, porque quando estamos cansados não antecipamos as situações, no momento de tirar o pé não conseguimos, porque não conseguimos raciocinar. Eu estou sentindo isso, porque o meu raciocínio está mais lento. E está mais lento porque estou cansado, não tenho um dia para me desligar, sair fora da caixa. Os jogadores sentem isso – disse VP em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Massa Bruta.

Vítor Pereira comparou o calendário brasileiro com o inglês, destacando que no país europeu há atenuantes após semanas de desgaste, e ainda classificou que a maratona de partidas impostas no Brasil não defende o esporte e os profissionais.

– Quando eu olho para a Premier League, vejo uma semana carregada e na seguinte eles limpam. Aqui no Brasil isto é um calendário que não defende o bom futebol, que não defende os jogadores de qualidade e com base nestas necessidades de enfrentar um calendário dessa, é normal as oscilações – destacou o treinador corintiano.

VP reconhece que não vencerá todos os jogos, mas garantiu à torcida que não faltará aplicação, independentemente de questões físicas, técnicas e do rodízio de jogadores que ele tem promovido.

– Torcedor quer ganhar todos os jogos e temos a responsabilidade, não de ganhar todos os jogos, mas de lutar pelos três pontos em todos eles. Ainda falta muito para acalmar, mas vamos tentar nos manter vivos nas três competições. O jogo de quarta-feira é decisivo, porque temos que ganhar para estar na Copa, portanto, fazer uma equipe competitiva tendo em consideração os jogadores mais desgastados, para depois de quarta-feira não corram o rico de lesão – comentou Vítor Pereira.

Após encarar a Lusa carioca, o Corinthians tem outros dois jogos importantes, contra o Internacional, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, e, principalmente, diante do Boca Juniors, na Argentina, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.

E MAIS: