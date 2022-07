Vítor Pereira promete Corinthians técnico e ofensivo na sequência da temporada

Com apenas um gol marcado nos últimos seis jogos, o Corinthians vem sofrendo com a falta de produtividade ofensiva. Depois que goleou o Santos por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, no dia 22 de junho, voltou a balançar a rede apenas contra o Flamengo, no último domingo. Na noite de quarta, passou em branco de novo, ao perder por 1 a 0 para o Santos, mas o técnico Vítor Pereira promete que essa situação vai mudar quando ele tiver mais opções no elenco, que está cheio de desfalques.

“Nós estivemos, durante muito tempo, sem jogadores importantes, e continuamos sem alguns. Isso em uma sequência de decisões. Acredito que com a vinda de mais jogadores, teremos mais funções. Tendo mais funções, as questões físicas podem ser melhor. Vão dar maior qualidade técnica, maior dinâmica do ponto de vista ofensivo. Vão nos obrigar a ter mais bola, não nos obrigar a ficar na defesa. Sou um treinador que não gosta de ver o outro time com a bola. É um jogo que não me anima, mas é um jogo que fui obrigado a fazer. Com organização, com caráter, estamos na luta”, comentou o português.

A lista de baixas para o jogo contra o Santos teve nomes como Fagner, Maycon, Renato Augusto, William, Cantillo e Júnior Moraes, todos jogadores com funções importantes no sistema ofensivo. Além disso, Vítor Pereira avalia que as baixas têm sobrecarregado jogadores como Róger Guedes, por exemplo, que não pode descansar por causa da falta de opções.

“Perdemos soluções em termos de ataque. Willian é muito importante para nós, o Mantuan (emprestado ao Zenit como contrapartida pela contratação de Yuri Alberto) era muito importante. Júnior Morais está fora, Mosquito estava fora há muito tempo. Adson não é um jogador do ponto de vista físico muito forte. Foi obrigado a jogar sempre, assim como o Róger, portanto é natural que tenha alguma fadiga. No meio de campo também tivemos muitos jogadores fora. Jogadores que dão, inevitavelmente, qualidade ao meio de campo. Com Fagner fora também perdemos qualidade”, comentou.

Além dos retornos esperados para as próximas semanas, o treinador corintiano deve contar em breve com Yuri Alberto. A janela de transferências abre na próxima segunda-feira e, enfim, o atacante poderá ser registrado e fazer sua estreia pelo Corinthians.