Vítor Pereira perde pela primeira vez no comando do Corinthians na Arena

Parceria Lance & IstoÉ 02/08/2022 - 23:38 Compartilhe

Acabou a invencibilidade de Vítor Pereira na Neo Química Arena. Com a vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Corinthians, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o treinador português perdeu a sua primeira partida como mandante desde que chegou ao clube do Parque São Jorge.

+ GALERIA – Veja quantos minutos cada jogador do Timão esteve em campo neste ano

Até o mata-mata contra o Rubro-Negro, o treinador lusitano somava 12 vitórias e seis empates jogando em Itaquera. Nesse período, o Timão marcou 30 gols e foi vazado apenas cinco vezes.

A última derrota em casa do Timão na temporada foi no dia 2 de fevereiro, quando a equipe perdeu o clássico alvinegro para o Santos por 2 a 1, pela terceira rodada do Paulistão. O revés resultou na demissão do técnico Sylvinho.

+ TABELA – Timão ou Flamengo? Simule o mata-mata da Libertadores



O jogo de volta contra o Flamengo na Libertadores está marcado para a próxima terça-feira (9), no Maracanã. Antes, o Corinthians viaja para Florianópolis, onde enfrenta o Avaí pela 21ª rodada do Brasileirão, no sábado (6), às 19h.

Segundo a programação divulgada pela assessoria de imprensa do Timão, os jogadores se reapresentarão no CT Joaquim Grava na tarde de quarta-feira (3).

E MAIS:

E MAIS: