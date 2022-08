Vítor Pereira mostra confiança na Copa do Brasil e avalia protestos da torcida do Corinthians: ‘Cobrança é importante’

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 23:34 Compartilhe

Logo após a derrota por 1 a 0 do Corinthians para o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão, um grupo de torcedores foi até a porta da Neo Química Arena, na saída da Radial Leste, protestar contra o time.

O técnico Vítor Pereira foi perguntando na coletiva depois do Dérbi sobre a manifestação dos torcedores. O português disse que a Fiel é a melhor torcida que já trabalhou e classificou as cobranças feitas pela torcida como importantes para o elenco, desde que os limites não sejam ultrapassados.

– Já disse isso, é a melhor torcida que peguei na minha carreira. Torcida que do primeiro ao último minuto nos apoia, e depois cobra em função do resultado. Fosse um resultado positivo, não cobrava, mas a cobrança é importante, nós próprios temos que nos cobrar. Não podemos viver na zona do conforto, acomodados. Temos que reagir, e muitas vezes essa cobrança, desde que não passe dos limites, que seja uma cobrança sincera, para nos corrermos, trabalharmos, conseguirmos proporcionar uma alegria – iniciou o treinador na coletiva.

– Hoje o que mais queríamos era proporcionar alegria após a eliminação. Essa foi a intenção dos jogadores. No próximo jogo, temos que ir com tudo, e essa cobrança é positiva – concluiu Vítor sobre o tema.

Após o Dérbi, a esposa e o filho de Fagner desabafaram nas redes sociais sobre xingamentos e ameaças que receberam depois do lateral-direito falhar no gol palmeirense.

Na quarta-feira (17), o Timão recebe o Atlético-GO na Neo Química Arena, na tentativa de reverter a desvantagem de dois gols construída pelo Dragão em Goiânia.

Vítor disse que a equipe precisa jogar com a mesma coragem e determinação que teve contra o Palmeiras para avançar na Copa do Brasil.

– Nós temos que criar situações e fazer gols. Não podemos ficar em branco como hoje. Com a mesma determinação e coragem que jogamos hoje, essa será a motivação, força com que devemos encarar o jogo, sabemos que precisamos marcar gols, e não permitir gol nenhum – ponderou o técnico corintiano.

O treinador lusitano admitiu que a eliminação na Libertadores para o Flamengo deixou sequelas, e reforçou a necessidade de dar resposta ainda melhor contra o Atlético-GO.

– Eu acredito que vamos dar uma boa resposta. Naturalmente, a eliminação da Libertadores deixa sequelas, afeta a todos. Gostaria de continuar na Libertadores. Hoje, esta derrota, é o futebol, muito injusto, mas é futebol. Demos uma boa resposta hoje e temos que dar ainda melhor no próximo jogo. Acredito que vamos dar a volta na eliminatória – finalizou Vítor Pereira.

Segundo a programação divulgada pela assessoria de imprensa do clube alvinegro, o elenco do Timão se reapresenta no CT Joaquim Grava na manhã de domingo (14), onde os jogadores e comissão técnica iniciarão a preparação para o jogo de volta da Copa do Brasil.

